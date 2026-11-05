¿Comprar vivienda en Bogotá? Recibe más de $21 millones para bajar las cuotas mensuales

Si estás pensando en estrenar casa o ya compraste un inmueble sobre planos en la capital, asumir las cuotas del crédito hipotecario puede convertirse en un verdadero reto para la economía de tu hogar.

Para aliviar esa carga financiera, la Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría Distrital del Hábitat, abrió una nueva convocatoria con 4.000 cupos disponibles correspondientes a la vigencia 2027 dentro del programa 'Reduce tu Cuota'.

Publicidad

Puedes leer: Estudiar GRATIS en Bogotá y recibir un salario mínimo: así puedes inscribirte para 2027



Este beneficio forma parte del plan integral de vivienda '#MiCasaEnBogotá' y busca facilitar que más familias completen el pago de su inmueble sin poner en riesgo su estabilidad económica.

¿Qué es el programa 'Reduce tu Cuota' y de cuánto es el subsidio en Bogotá?

El programa 'Reduce tu Cuota' es un incentivo económico distrital liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat, a cargo de la secretaria Vanessa Velasco Bernal.

La iniciativa entrega a las familias beneficiarias un auxilio financiero total de hasta $21.010.860 por hogar.

Publicidad

Este monto equivale a 12 salarios mínimos mensuales y se distribuye proporcionalmente a lo largo de 48 cuotas mensuales (es decir, durante cuatro años continuos).

Un aspecto fundamental que debes tener en cuenta es que el dinero de este subsidio no se consigna de forma directa a tu cuenta bancaria ni a la de tu familia.

Publicidad

En su lugar, el Distrito gira los recursos directamente a la entidad financiera con la que tramitaste tu financiación. De esta forma, el descuento se ve reflejado de manera automática en la factura o extracto mensual de tu crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional.

Cabe precisar que el beneficio está dirigido exclusivamente a compradores de vivienda nueva de Interés Social (VIS) o de Interés Prioritario (VIP) ubicadas dentro del mapa urbano de Bogotá.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de vivienda y cuáles son los requisitos?

Para que puedas postularte y competir por uno de los 4.000 cupos habilitados, debes certificar que tu grupo familiar cumpla puntualmente con las siguientes condiciones:

Mayoría de edad: El jefe o la jefa del hogar postulante debe ser mayor de edad.

El jefe o la jefa del hogar postulante debe ser mayor de edad. Límite de ingresos: La suma de los ingresos mensuales de todos los integrantes de tu hogar no puede superar los $7.003.620 para el año 2026, valor equivalente a cuatro salarios mínimos de esa vigencia.

Financiación aprobada: Debes contar obligatoriamente con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para comprar vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

Debes contar obligatoriamente con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para comprar vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá. Sin otras propiedades: Ningún miembro del hogar puede figurar como propietario de otra vivienda en el territorio nacional, distinta a la que se encuentra financiando.

Ningún miembro del hogar puede figurar como propietario de otra vivienda en el territorio nacional, distinta a la que se encuentra financiando. Sin cobertura de tasa nacional: Ninguno de los integrantes puede haber recibido o estar tramitando la cobertura a la tasa de interés otorgada por el Gobierno nacional.

Ninguno de los integrantes puede haber recibido o estar tramitando la cobertura a la tasa de interés otorgada por el Gobierno nacional. Sin subsidios previa y efectivamente aplicados: No haber disfrutado previamente de un subsidio familiar de vivienda que se haya aplicado para adquirir otra propiedad.

Por otra parte, si tu hogar cuenta con subsidios de vivienda del Gobierno Nacional o de cajas de compensación familiar que aún no se hayan desembolsado, puedes sumarlos al cierre financiero de la misma propiedad.

Publicidad

Del mismo modo, es posible complementar el pago mediante programas distritales como 'Oferta Preferente' y 'Reactiva tu Compra'.

En este escenario combinado, tus ingresos familiares no deben superar los $3.501.810 mensuales en 2026 y todos los recursos deben destinarse a la compra de dicho inmueble.

Publicidad

Puedes leer:Becas para estudiar GRATIS en Bogotá: así puedes postularte a Jóvenes a la E

¿Cómo postularte al subsidio de vivienda en Bogotá y cuál es la fecha límite?

Las postulaciones al programa se encuentran abiertas desde el 3 de noviembre de 2026 y no requieren de ningún tipo de intermediarios o tramitadores.

Tu solicitud debes realizarla directamente ante la entidad financiera, banco o cooperativa con la que estás adelantando el crédito hipotecario o el leasing habitacional.

Allí debes pedir el formulario oficial del programa, diligenciarlo y entregarlo a la entidad antes de que se efectúe el desembolso del crédito o el inicio del contrato. El banco se encargará de registrar tus datos en el sistema oficial de la Secretaría del Hábitat.

Publicidad

Tras este paso, el Distrito validará los requisitos de tu hogar. Si cumples las condiciones exigidas, quedarás registrado en el sistema para avanzar en la asignación según la disponibilidad de recursos.

Ten en cuenta que si ya habías realizado tu registro previo en la plataforma SUAV y apareces en estado 'Registrado', no requieres repetir el trámite, pues tu postulación continúa activa dentro del proceso.

Publicidad

Respecto a los plazos, debes atender cuidadosamente al calendario de desembolso. Para acceder a la convocatoria vigencia 2027, el desembolso de tu crédito hipotecario o el inicio de tu leasing debe estar programado a partir del 15 de diciembre de 2026.

Los créditos desembolsados con anterioridad a esa fecha quedan excluidos de esta entrega de cupos. Las postulaciones se mantendrán vigentes hasta que se agoten los 4.000 cupos disponibles, por lo que resulta conveniente realizar la verificación con tu banco cuanto antes.