VIDEOS: Así se vivió el fuerte temblor de 5.6 en Colombia; movimiento de lado a lado

Un fuerte temblor sacudió a Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026, generando momentos de alarma y la evacuación de numerosas personas en diferentes zonas del país.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,6 y tuvo su epicentro en Chaparral, Tolima. El sismo fue percibido en varias ciudades, entre ellas Bogotá, Pereira, Ibagué, Cali y Medellín.

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Videos del temblor de 5.6 en Colombia este 3 de noviembre

El fuerte movimiento sísmico despertó a habitantes de ciudades como Bogotá, Pereira, Ibagué, Cali, Medellín, Armenia y Villavicencio. Tras lo ocurrido, varios internautas compartieron en redes sociales videos que muestran los momentos de evacuación y las reacciones de quienes sintieron el temblor.



Por otro lado, se conoció que la alerta de emergencia de Google notificó a algunos usuarios aproximadamente 10 segundos antes de que se percibiera el movimiento telúrico en diferentes zonas de Colombia.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a varias personas saliendo de sus viviendas mientras sonaban las alarmas de emergencia. En Bogotá y otras ciudades, familias y ciudadanos descendieron rápidamente de sus edificios y se ubicaron en las vías públicas como medida preventiva.

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Asimismo, algunos videos muestran los efectos del movimiento sísmico al interior de las viviendas. En uno de ellos se observa una lámpara colgante balanceándose de un lado a otro, mientras que en otra grabación se escucha la alarma de emergencia durante una toma panorámica de la ciudad.

Fuerte temblor a esta hora en Colombia. Atentos #Temblor https://t.co/mGRq0X7M4n — Decko. (@Frankzm) November 3, 2026

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El temblor de 5.8 en esta madrugada en Bogotá hizo activar las alarmas https://t.co/DavsbUuVaf — Edwin Suá (@edwinhsua) November 3, 2026

Evacuando, que sacudida tan brava. #Temblor https://t.co/X0RLBLNB7k — Alexa Rochi 📸 (@AlexaRochi__) November 3, 2026

4.14 am, nuevamente tembló fuerte en Pereira. La alarma de Google sonó bastante fuerte unos 10 segundos antes. https://t.co/wb7e9oJ9cp — Bambucos (@bambuquero2) November 3, 2026

Evacuaciones en Bogotá esta madrugada tras temblor de 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima. https://t.co/baIYEHBVx8 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 3, 2026

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¿Cómo fue el temblor de 5.6 en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 4:13 a. m. Aunque en un primer boletín la entidad reportó una magnitud preliminar de 5,3, posteriormente actualizó la cifra a 5,6 tras verificar los registros de las estaciones sismológicas.

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El epicentro se ubicó en el municipio de Chaparral, Tolima, aproximadamente a 17 kilómetros de Roncesvalles. El evento sísmico registró coordenadas de 3,86 grados de latitud y -75,63 grados de longitud.

El SGC también informó que el movimiento tuvo una profundidad superficial, una característica que puede favorecer que los sismos sean percibidos en diferentes zonas del territorio nacional.

Minutos después del evento principal, exactamente a las 4:16 a. m., los sistemas de monitoreo registraron otro movimiento sísmico de magnitud 3,3, con epicentro en la misma jurisdicción de Chaparral.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-03, 04:13 hora local Magnitud 5.6. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/FE6Up6lG26 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 3, 2026

¿Hubo personas lesionadas por el temblor en Chaparral, Tolima?

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Las autoridades informaron que, hasta el momento, se tiene reporte de una persona lesionada por el movimiento telúrico. Según explicó el alcalde de Chaparral, el ciudadano sufrió heridas luego de que un muro de una vivienda cayera sobre él.

La emergencia fue atendida por integrantes del Cuerpo de Bomberos y personal de una ambulancia del hospital municipal. Además, las autoridades confirmaron que las clases presenciales fueron canceladas este martes 3 de noviembre como medida preventiva.