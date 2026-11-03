Fuerte temblor en Colombia alcanza magnitud 5.6 en plena madrugada del 3 de noviembre

El Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte temblor en el país en plena madrugada de este martes 3 de noviembre.

El informe preliminar de la entidad registra que el evento alcanzó la magnitud de 5,6 en escala de Richter y el epicentro fue ubicado en Chaparral, Tolima.

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El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 4:13 a. m. y se alcanzó a sentir en otras ciudades como Cali, Pasto y Bogotá donde además hubo varias evacuaciones.



Temblor hoy 3 de noviembre / FOTO: Servicio Geológico Colombiano

De acuerdo con la entidad, el evento se localizó a 17 kilómetros de Roncesvalles y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros. Sus coordenadas fueron establecidas en latitud 3,86 y longitud -75,63.

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La intensidad del movimiento hizo que varias personas salieran de sus viviendas y que se reportaran evacuaciones preventivas en edificios de Tolima, Bogotá y Cali.

Chaparral con secuencia sísmica desde septiembre

El movimiento de este martes también vuelve a poner la atención sobre la actividad sísmica que se viene registrando en Chaparral desde el pasado 20 de septiembre.

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El Servicio Geológico Colombiano había informado que, entre el 20 y el 30 de septiembre, localizó más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 en esta zona del Tolima.

Los movimientos continuaron durante octubre, cuando se registraron eventos de magnitudes 3,0 y 3,3, además de otros que fueron percibidos por habitantes de Chaparral y municipios cercanos.

Una característica de buena parte de estos sismos ha sido su profundidad menor a 30 kilómetros, condición asociada con la actividad sísmica cortical, es decir, aquella que ocurre en la corteza terrestre.

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El SGC mantiene el seguimiento de esta secuencia mediante sus estaciones de monitoreo y la información suministrada por la ciudadanía. Las autoridades continúan verificando posibles afectaciones tras el temblor de magnitud 5,6, mientras el Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el sur del Tolima.

Temblor se sintió en Bogotá y Cali

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Tras el temblor el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de su cuenta de X que, hasta el momento, no se reportan daños materiales ni afectaciones en la capital.

En Cali, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activó sus protocolos de manera preventiva. Los organismos de socorro y las autoridades iniciaron labores de monitoreo y verificación para identificar posibles novedades. Según el reporte inicial, no se habían identificado situaciones de riesgo que requirieran atención.