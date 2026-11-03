Dos nuevos temblores sacuden a Colombia luego del sismo de 5.6 este 3 de noviembre

La actividad sísmica continúa en el sur del Tolima durante este martes 3 de noviembre, luego del fuerte temblor de 5.6 en escala de Richter, registrado a las 4:27 a.m.

Pues minutos después del temblor que tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos nuevos movimientos de magnitudes 3,3 y 3,5 en esta misma zona del país.

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El primer sismo ocurrió a las 4:16 a. m., apenas tres minutos después del sismo principal. Según el boletín de la entidad, tuvo una magnitud de 3,3, una profundidad superficial (inferior a los 30 kilómetros) y se localizó a 20 kilómetros de Roncesvalles, Tolima.



Réplica temblor 3 de noviembre / FOTO: Servicio Geológico Colombiano

El segundo movimiento se registró a las 4:27 a. m., once minutos después del primero. Este alcanzó una magnitud de 3,5 y fue localizado a 16 kilómetros de San Antonio, también en el Tolima.

Al igual que el anterior, tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros y se originó cerca del punto donde ocurrió el temblor de mayor magnitud

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Ambos eventos se presentaron en la zona montañosa del sur del departamento, sobre la cordillera Central, donde el SGC mantiene vigilancia debido a la actividad sísmica registrada durante las últimas semanas.

Réplica temblor 3 noviembre / FOTO: Servicio Geológico Colombiano

¿Dónde y a qué hora ocurrieron los nuevos temblores?

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Primera réplica:



Fecha: martes 3 de noviembre de 2026.

Hora: 4:16 a. m.

Magnitud: 3,3.

Ubicación de referencia: Chaparral, Tolima.

Distancia: 20 kilómetros de Roncesvalles.

Profundidad: superficial, menor a 30 kilómetros.

Segunda réplica



Fecha: martes 3 de noviembre de 2026.

Hora: 4:27 a. m.

Magnitud: 3,5.

Ubicación de referencia: Chaparral, Tolima.

Distancia: 16 kilómetros de San Antonio.

Profundidad: superficial, menor a 30 kilómetros.

Primer temblor alcanzó magnitud de 5,6

Los dos movimientos posteriores se produjeron luego del temblor registrado a las 4:13 a. m. en Chaparral. El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente una magnitud preliminar de 5,3, pero posteriormente actualizó el dato a 5,6.

El epicentro fue localizado a 17 kilómetros de Roncesvalles, con una profundidad inferior a los 30 kilómetros. El movimiento se sintió en diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Cali y Pasto. En las dos primeras ciudades se reportaron evacuaciones preventivas de edificios.

Tras el evento, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que no se registraban daños materiales ni afectaciones en la capital. En Cali, las autoridades activaron los protocolos de gestión del riesgo y adelantaron verificaciones preventivas.

Chaparral mantiene actividad sísmica desde septiembre

Los nuevos movimientos se suman a la secuencia sísmica que se registra en Chaparral desde el pasado 20 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano informó que, entre esa fecha y el 30 de septiembre, localizó más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 en la zona.

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La entidad señaló que esta secuencia presenta características que no se habían documentado anteriormente de la misma manera desde el inicio de operaciones de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Durante octubre también se reportaron movimientos de magnitudes 3,0 y 3,3, algunos de ellos percibidos por habitantes del municipio y sectores cercanos. Una característica recurrente ha sido la poca profundidad de los eventos, inferior a los 30 kilómetros, asociada con la actividad sísmica cortical, que ocurre en la corteza terrestre.

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El SGC continúa monitoreando el comportamiento de esta secuencia mediante sus estaciones de registro y los reportes de la ciudadanía. La información recopilada permite analizar la evolución de los movimientos en el sur del Tolima.

