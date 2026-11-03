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Cancelan clases presenciales por fuerte temblor de 5.6 en Colombia; hay réplicas

Debido al fuerte movimiento de tierra se tomaron medidas estrictas para evitar consecuencias a causa de eventuales caídas de estructuras o nuevos temblores.

Cancelan clases presenciales en colegios por fuerte temblor de 5.6 en Colombia
Cancelan clases presenciales en colegios por fuerte temblor de 5.6 en Colombia
/ FOTO: Creada por La Kalle
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

El fuerte temblor de magnitud 5,6 que sacudió a Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre llevó a las autoridades del Tolima a suspender temporalmente las clases presenciales en las instituciones educativas del departamento.

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La decisión se tomó como medida preventiva mientras se revisan las condiciones de las sedes escolares y se descartan posibles daños en sus estructuras.

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El movimiento telúrico se registró a las 4:13 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima. Además se han reportado más de 10 réplicas.

Tras el evento, la gobernadora Adriana Magali Matiz anunció la activación de los protocolos de atención y prevención y ordenó que las actividades académicas se desarrollen de manera virtual mientras avanzan las evaluaciones a estructuras, para garantizar la seguridad de los estudiantes y personal educativo.

A través de su cuenta de X, la mandataria también informó que fue convocado el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y que se solicitó a las administraciones municipales activar sus propios mecanismos de respuesta, inspeccionar las instituciones educativas y reportar cualquier novedad.

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De acuerdo con las orientaciones entregadas por las autoridades, los estudiantes podrán desarrollar sus actividades académicas de manera virtual o mediante guías de trabajo en casa.

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La medida incluye una revisión de las instalaciones escolares para identificar posibles afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico. Por esta razón, se indicó que ningún estudiante debe asistir a las sedes educativas durante la jornada.

En Ibagué, la alcaldesa Johana Aranda confirmó que los colegios oficiales también tendrán clases virtuales mientras se realizan las verificaciones estructurales.

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La administración municipal, además, recomendó a las instituciones educativas privadas adoptar la misma medida preventiva y revisar sus instalaciones antes de autorizar el regreso de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Autoridades mantienen monitoreo tras el sismo

La decisión de suspender las clases busca evitar riesgos para niños, niñas, adolescentes y trabajadores de los establecimientos educativos mientras se determina el estado de la infraestructura.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó un primer balance sobre la situación en ese departamento, donde también se sintió el movimiento telúrico. Según informó, hasta ese momento no se tenían reportes de afectaciones mayores, aunque continuaba la comunicación con los organismos municipales de respuesta para identificar cualquier novedad.

En el Tolima, las autoridades mantienen especial atención en Chaparral, municipio donde se localizó el epicentro del temblor. Las inspecciones a las sedes educativas y el seguimiento de los organismos de gestión del riesgo serán determinantes para establecer cuándo podrán retomarse las actividades presenciales.

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Por ahora, la prioridad es verificar las condiciones de seguridad de los establecimientos antes de permitir el retorno de la comunidad educativa a las aulas.

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