La trampa del calendario: El festivo clave de fin de año que Colombia perderá en 2026

El calendario de festivos en Colombia para 2026 traerá un cambio importante para los trabajadores que esperan aprovechar los últimos días del año para viajar, descansar y compartir con sus familias.

Aunque diciembre suele ser una de las temporadas favoritas para organizar escapadas y vacaciones, la distribución de los días festivos tendrá una particularidad que podría obligar a modificar algunos planes.

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La clave está en los festivos de diciembre de 2026, especialmente en la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, que caerá un martes.



Esta fecha no se trasladará al lunes siguiente, por lo que muchos colombianos tendrán un día de descanso entre semana, sin el tradicional puente festivo de tres días.



Festivos de diciembre de 2026: ¿por qué el 8 de diciembre será diferente?

En Colombia, buena parte de los días festivos se trasladan al lunes gracias a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983). Esta norma permite mover determinadas celebraciones al lunes siguiente cuando no caen en ese día, con el propósito de facilitar los descansos prolongados y favorecer actividades como el turismo interno.

Sin embargo, no todos los festivos se trasladan. El martes 8 de diciembre de 2026 se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción, una fecha religiosa tradicional en el país que permanece fija en el calendario.

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Por esta razón, el festivo no se convertirá en un puente de tres días. Quienes esperaban aprovechar el lunes y el martes para viajar tendrán que revisar sus horarios laborales y organizar con anticipación sus días de descanso.

¿El lunes 7 de diciembre será festivo en Colombia?

Una de las dudas que surge al revisar el calendario es si el lunes 7 de diciembre también será día libre por la celebración del Día de las Velitas.

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Aunque esta fecha tiene una gran importancia en las tradiciones colombianas y suele marcar el inicio de las celebraciones navideñas, no es un festivo nacional oficial.

Por lo tanto, el lunes 7 de diciembre de 2026 será, en principio, una jornada laboral ordinaria para quienes no tengan una disposición especial de su empleador. Al día siguiente, martes 8 de diciembre, sí habrá descanso por el Día de la Inmaculada Concepción.

Esta distribución puede influir en los planes de quienes buscan aprovechar los puentes festivos en Colombia para salir de la ciudad, visitar a sus familiares o realizar viajes por carretera durante la temporada navideña.

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¿Qué pasará con el festivo de Navidad de 2026?

El cierre del año tendrá una fecha favorable para quienes planean descansar durante las fiestas.

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El viernes 25 de diciembre de 2026, día de Navidad, será festivo y permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días para compartir en familia, viajar o participar en las celebraciones de fin de año.

La diferencia entre las dos fechas es importante para organizar las vacaciones: mientras el 8 de diciembre caerá un martes y no generará un puente por sí solo, Navidad llegará un viernes y ofrecerá un periodo de descanso más prolongado.

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Por eso, quienes estén preparando sus vacaciones de diciembre pueden consultar desde ahora el calendario de festivos de Colombia en 2026 y verificar qué días necesitarán solicitar en el trabajo para ampliar sus descansos.