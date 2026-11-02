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¿Está el tuyo? Cinco colegios públicos de Bogotá la ‘rompieron’ en el Icfes

Descubre cuáles son los colegios públicos destacados en el Icfes en Bogotá. Conoce el ranking oficial de las pruebas Saber 11 y sus puntajes.

¿Está el tuyo? Cinco colegios públicos de Bogotá la ‘rompieron’ en el Icfes.
El Instituto Técnico Central y las IED San José Norte y La Felicidad lideran el desempeño de la educación oficial en Bogotá según el Grupo Milton Ochoa.
/Foto: Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Tras conocerse los resultados oficiales analizados por el Grupo Milton Ochoa, se ha consolidado el ranking de los colegios públicos destacados en el Icfes en Bogotá, revelando cuáles son las instituciones distritales que lideran la excelencia en las pruebas Saber 11.

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Este listado sirve como una valiosa referencia para las familias bogotanas que buscan una educación oficial de alta calidad.

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Estos son los colegios de Bogotá que se destacaron en las pruebas Icfes 2026

A continuación, repasamos cuáles fueron los planteles educativos que lograron los promedios más altos y se posicionaron con éxito en el escalafón general de la ciudad.

Puedes leer: ¿Te alcanzó? Este es el puntaje que se considera un buen resultado en el ICFES 2026

El líder indiscutible de la educación oficial en Bogotá

Dentro del sector de educación oficial, la institución con el promedio más elevado en Bogotá es la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Esta sede de jornada completa se ubicó en el puesto 40 del ranking general de la ciudad (incluyendo colegios privados), al registrar un puntaje promedio de 338 puntos con un total de 99 alumnos evaluados.

El Instituto Técnico Central, ubicado históricamente en la localidad de Los Mártires, ratifica año tras año su compromiso con los estándares de alta calidad, demostrando que la educación pública en el centro de la capital compite al más alto nivel del país.

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Instituciones distritales que completan el podio de excelencia

El segundo lugar entre los colegios públicos corresponde al Liceo del Ejército Patria Sector Norte B Liceo Colombia, una institución que se posicionó en la casilla 60 de la clasificación general.

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Este plantel alcanzó un promedio de 331 puntos con 34 estudiantes evaluados en sus aulas, destacándose como el mejor referente del norte de la ciudad, específicamente en la localidad de Suba.

Más abajo en el escalafón oficial figuran otras dos prestigiosas Instituciones Educativas Distritales (IED) que superaron la barrera de los 300 puntos:

  • Colegio San José Norte (IED): Ubicado en la localidad de Engativá, ocupó la posición 122 del ranking global de Bogotá con un destacado promedio de 317 puntos y un grupo de 54 alumnos evaluados.
  • Colegio La Felicidad (IED): Situado en la zona occidental de la ciudad (localidad de Fontibón), se adjudicó el puesto 133 general con un registro de 314 puntos promedio y una amplia participación de 83 evaluados.
Puesto PúblicoInstitución EducativaTipo de ColegioPuntaje Global (Sobre 500)Puesto General en Bogotá
1Escuela Tecnológica Instituto Técnico CentralPúblico (Oficial)338 puntosCasilla 40
2Liceo del Ejército Patria Sector Norte B Liceo ColombiaPúblico (Régimen Especial)331 puntosCasilla 60
3Colegio San José Norte (IED)Público (Oficial)317 puntosCasilla 122
4Colegio La Felicidad (IED)Público (Oficial)314 puntosCasilla 133
5Colegio Jaime Hernando Garzón (IED)Público (Oficial)Puntaje sobre 300Casilla 150+

¿Cómo se calcula este ranking educativo?

Para construir este escalafón, se toman los datos procesados directamente a partir de las bases de datos del ICFES. La metodología empleada evalúa las competencias clave de las pruebas de Estado: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

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Es importante resaltar que el listado exige un mínimo de estudiantes evaluados por jornada para garantizar la consistencia estadística de los promedios presentados.

¿Y los colegios privados?

A continuación se presenta el Top 5 de los mejores colegios de Bogotá, indicando su naturaleza administrativa y su puntaje global:

PuestoInstitución EducativaTipo de ColegioPuntaje Global (Sobre 500)
1Colegio Cristiano Monte HebrónPrivado376 puntos
2Liceo Campo DavidPrivado364 puntos
3Colegio Anglo AmericanoPrivado363 puntos
4Liceo NavarraPrivado361 puntos
5Colegio CalatravaPrivado360 puntos
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Colegios distritales

Ministerio de Educación