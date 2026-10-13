¿Te quedaste con ganas de más descanso? Este es el próximo puente festivo en Colombia

Tras el fin de semana largo del 12 de octubre, muchos trabajadores y estudiantes en el país ya se están haciendo la misma pregunta frente al almanaque: ¿Cuántos festivos quedan en octubre de 2026? La respuesta corta puede decepcionar a algunos, pero viene acompañada de una excelente noticia para los amantes de los viajes y el descanso en el territorio nacional.

¿Hay más días festivos en octubre de 2026?

Oficialmente, no quedan más días festivos en octubre. El lunes 12 de octubre, en el que se conmemoró el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación, marcó el último descanso remunerado del décimo mes del año.

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Aunque el sábado 31 de octubre se celebra la popular fiesta de Halloween, esta fecha se considera un día comercial y festividad cultural, pero no constituye un día festivo oficial ni un descanso obligatorio en el calendario laboral colombiano.



Sin embargo, esto no significa que la espera para el próximo receso vaya a ser demasiado larga. Debido a la distribución de las fechas en el calendario de este año, el siguiente periodo de descanso se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina.



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¿Cuándo es el próximo puente festivo en Colombia?

Prepara las maletas y la agenda, porque el próximo puente festivo en Colombia iniciará el sábado 31 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre de 2026. Esta fecha corresponde a la conmemoración religiosa del Día de Todos los Santos.

Originalmente, esta festividad de la Iglesia Católica se conmemora el 1 de noviembre. No obstante, gracias a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), este descanso se traslada al lunes posterior, permitiendo que millones de colombianos disfruten de tres días consecutivos de pausa laboral y escolar.

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Calendario de festivos que le quedan a Colombia en 2026

Si estás planeando tus vacaciones, escapadas de fin de semana o proyectos personales de fin de año, es fundamental que conozcas la lista exacta de las cuatro fechas de descanso remunerado que le restan al 2026:



Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos (Puente festivo). Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena (Puente festivo). Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (Festivo entre semana). Viernes 25 de diciembre: Navidad (Fin de semana largo).

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Cabe destacar que para quienes deban ejercer sus funciones laborales durante estas jornadas, la legislación colombiana estipula una compensación económica obligatoria. De acuerdo con el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, y bajo las actualizaciones normativas vigentes para este periodo del año, el recargo por trabajar en día festivo es del 90% sobre la hora ordinaria, lo que representa un alivio financiero significativo para los trabajadores.

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Mantente atento a los canales oficiales y planea tus rutas de viaje con anticipación para aprovechar los últimos puentes del año.