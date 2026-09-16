Cómo pedir solo 5 días de vacaciones y descansar 11; truco del calendario

Cada año, las personas que trabajan suelen planificar sus vacaciones con cierta antelación para definir destino, reservar vuelos, alojamiento y más detalles.

Para organizar estas fechas, cada trabajador busca escoger la mejor opción para hacer coincidir su descanso con mejores precios, buen clima e incluso más días de descanso libres.

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Algunas empresas permiten a sus empleados solicitar y elegir las fechas de sus descansos, mientras que otras las organizan de forma colectiva, lo que significa que todos los integrantes salen y regresan dentro de un mismo plazo de tiempo.



Además, algunos trabajadores prefieren no solicitar la totalidad de sus 15 días acumulados para dejar una reserva en otro momento del año, mientras que otros eligen hacer uso del periodo completo de una sola vez.

Si aún no has pedido tus vacaciones y estás pensando en solicitarlas para el año 2027, puedes aprovechar un truco valioso en el calendario que te permitirá disfrutar de más días continuos.

Para poner en práctica esta estrategia, solo es necesario que tomes el calendario del siguiente año y te ubiques específicamente en el mes de enero.

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La clave de este truco consiste en pedir a tu empleador un periodo de descanso que abarque del lunes 4 al viernes 8 de enero de 2027.

Aunque los días hábiles solicitados corresponden únicamente a esa semana de 5 días, la organización del calendario te permite aprovechar un total de 11 días continuos de descanso laboral.

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¿Por qué se da este beneficio? Este truco funciona porque aprovechas y conectas los días festivos y los fines de semana de la temporada.

En total, sumas seis días adicionales de descanso que corresponden al viernes 1 de enero (festivo de Año Nuevo), sábado 2 de enero, domingo 3 de enero, sábado 9 de enero, domingo 10 de enero y el lunes 11 de enero (festivo del Día de los Reyes Magos).

De esta forma, tu retorno oficial a la oficina o puesto de trabajo se programa para el martes 12 de enero de 2027.

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¿Cuántos días de vacaciones corresponden por ley en Colombia y cómo se acumulan?

Para entender el contexto de este truco en tu planificación laboral, es importante conocer cómo se organizan y compensan las vacaciones según el marco legal.

El artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) señala que las personas que han prestado sus servicios durante un año tienen derecho a disfrutar de 15 días hábiles consecutivos de vacaciones totalmente remuneradas.

No obstante, la norma establece una regla especial para cierto tipo de labores específicas. Quienes trabajan en establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis, así como los empleados ocupados en la aplicación de rayos X, tienen derecho a disfrutar de 15 días de vacaciones remuneradas por cada seis meses de servicios prestados.

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Por otro lado, antes de definir tus fechas de descanso, es fundamental revisar tu registro personal para verificar de cuántos días dispones.

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La legislación colombiana contempla reglas claras para la acumulación de periodos de descanso. Por regla general, la ley permite a los trabajadores acumular hasta 2 periodos de vacaciones.

Sin embargo, el artículo 190 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) contempla una excepción legal que permite acumular las vacaciones hasta por cuatro (4) años o periodos. Esta posibilidad de acumulación hasta por 4 años aplica exclusivamente para:

Trabajadores técnicos.

Trabajadores especializados.

Personal de confianza o de manejo.

Trabajadores extranjeros que prestan sus servicios en lugares distintos a la residencia habitual de sus familiares.

Conocer la normativa legal del CST y planificar con anticipación las fechas clave del calendario te permite optimizar tu tiempo libre y sacar el máximo beneficio a tus días de descanso autorizados.