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Los antecedentes del hombre que atacó a Marlon Bonilla Acosta: quedó con casa por cárcel

El hombre señalado por la agresión que terminó con la muerte de un joven en Soacha tenía otros procesos pendientes y antecedentes judiciales. Su medida de detención domiciliaria generó cuestionamientos.

Los fuertes antecedentes del hombre que atacó a Marlon Bonilla Acosta
El hombre señalado por el ataque contra Marlon Bonilla Acosta tendría otros procesos judiciales y recibió una medida de detención domiciliaria.
/Foto: Policía Nacional / redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Marlon Bonilla Acosta, un joven de 21 años que murió después de recibir múltiples heridas en Soacha, fue víctima de una agresión que quedó registrada en cámaras de seguridad.

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Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro luego de conocerse los antecedentes del hombre señalado de atacarlo y la decisión judicial que le permitió permanecer bajo detención domiciliaria.

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El episodio ocurrió en la Agrupación de Vivienda Jardín Maiporé, en la Ciudadela Maiporé de Soacha, Cundinamarca. Según la información conocida, Marlon se encontraba sacando a su mascota cuando fue sorprendido por un hombre armado con un machete.

Lo que parecía una actividad cotidiana terminó convirtiéndose en una escena de terror. Las cámaras de seguridad registraron los movimientos del agresor y la persecución que se desató en las zonas comunes de la unidad residencial.

De acuerdo con los reportes del caso, el joven recibió seis ataques iniciales con el arma. Aunque algunas personas que estaban en el lugar intentaron auxiliarlo, el hombre habría continuado con la agresión y volvió a atacarlo en repetidas ocasiones. La información suministrada señala que Marlon recibió hasta 15 heridas.

La Policía llegó minutos después y capturó al señalado responsable, identificado como Maicol David Gámez. Mientras tanto, Marlon fue trasladado a un centro médico debido a la gravedad de las lesiones.

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Marlon Acosta, de 21 años, murió después de permanecer varios días en cuidados intensivos por las heridas que sufrió durante el ataque en Soacha.
/Foto: redes sociales

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¿Cuáles son los antecedentes del hombre que atacó a Marlon Bonilla Acosta?

Uno de los detalles que más ha llamado la atención alrededor del caso tiene que ver con el historial judicial del hombre capturado.

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Según la información conocida por RCN, Maicol David Gámez tendría otros procesos en curso, habría recibido condenas anteriores y también registraría alertas rojas internacionales.

Estos antecedentes se convirtieron en un elemento de preocupación para los familiares de Marlon, especialmente después de conocer la medida que le fue impuesta al señalado agresor.

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Pese a la gravedad de lo ocurrido, el hombre recibió una medida de detención domiciliaria, decisión que generó cuestionamientos y molestia entre los allegados de la víctima.

La familia considera que deben revisarse las condiciones bajo las cuales se tomó esa determinación, teniendo en cuenta tanto las circunstancias de la agresión como los antecedentes que se le atribuyen al capturado.

Otro aspecto que preocupa a sus representantes legales son las amenazas que, según denunciaron, habría realizado el hombre antes de ser capturado. La familia teme que pueda presentarse una situación de revictimización y ha pedido garantías para quienes han resultado afectados por lo ocurrido.

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Marlon Bonilla Acosta recibió múltiples heridas y permaneció en coma inducido

Mientras avanzaban las actuaciones de las autoridades, Marlon luchaba por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos. El joven presentaba un trauma craneoencefálico y profundas heridas en la región del cuello, lesiones que comprometieron gravemente su estado de salud.

De acuerdo con la información suministrada, durante su hospitalización sufrió varios paros cardiorrespiratorios. Los médicos lo mantuvieron en coma inducido mientras intentaban estabilizarlo, pero su condición continuó siendo crítica.

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Finalmente, el joven presentó muerte cerebral y se confirmó su fallecimiento, luego de varios días de atención médica.

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