Destapan hipótesis detrás del ataque a Marlon Bonilla Acosta en Soacha: VIDEO

La muerte de Marlon Bonilla Acosta, un joven de 21 años que fue atacado con un machete en una unidad residencial de Soacha, Cundinamarca, generó conmoción entre los habitantes de la Ciudadela Maiporé.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y las primeras versiones sobre lo ocurrido apuntan a un posible conflicto pasional que habría desencadenado la violenta agresión.

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El episodio se presentó en la Agrupación de Vivienda Jardín Maiporé, donde varios jóvenes se encontraban en las zonas comunes cuando apareció un hombre armado con un machete.



De acuerdo con la información conocida, el sujeto habría llegado acompañado de una menor que llevaba un cuchillo y comenzó a perseguir a varias personas que estaban en el lugar.



En medio del desespero, algunos de los jóvenes buscaron refugio en la caseta de vigilancia de la copropiedad. Sin embargo, el hombre habría arremetido contra los vidrios de este espacio con el machete, mientras continuaba la persecución.

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Marlon quedó en medio de la situación y fue alcanzado por el agresor, quien le provocó múltiples heridas. Debido a la gravedad de su estado, el joven tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció como consecuencia de las lesiones. Su muerte llevó a que las autoridades avanzaran en las investigaciones para esclarecer qué ocurrió en la unidad residencial y cuáles habrían sido los motivos detrás de la agresión.

JOVEN DE 21 AÑOS MUERE TRAS ATAQUE CON MACHETE EN SOACHA, COLOMBIA 🇨🇴 | Un joven de 21 años perdió la vida luego de ser atacado con un machete en la Ciudadela Maiporé, en Soacha, Colombia. Por este hecho, la policía capturó a Michael David Gámez, señalado como presunto responsable de la agresión, que habría estado relacionada con un conflicto de carácter pasional. https://t.co/13dEn2tpPT — News On Demand (@OnDemand_News) November 6, 2026

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¿Por qué atacaron a Marlon Bonilla Acosta en Soacha?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de este caso tiene que ver con las razones que habrían motivado al señalado agresor. Según las versiones conocidas sobre el episodio, el hombre habría llegado al conjunto residencial buscando venganza por una supuesta situación relacionada con su hija.

De acuerdo con los testimonios sobre lo ocurrido, durante la persecución el sujeto habría gritado que buscaba a alguien por un hecho que involucraba a la menor. Esta versión hizo que inicialmente se relacionara la agresión con un posible conflicto de carácter pasional.

Sin embargo, las primeras indagaciones policiales señalaron que Marlon no tendría relación con el hecho que supuestamente habría motivado la reacción del hombre. Es decir, el joven habría terminado involucrado en una situación que no estaba dirigida contra él.

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Ataque a Marlon Bonilla Acosta quedó registrado en cámaras de seguridad

Otro elemento importante para reconstruir lo sucedido son las grabaciones de las cámaras de seguridad de la unidad residencial. En los videos quedó registrado el momento de tensión que vivieron los habitantes, así como la persecución y los intentos de algunos jóvenes por ponerse a salvo.

Las imágenes permiten observar la magnitud de lo ocurrido en las zonas comunes del conjunto y se convirtieron en un elemento relevante para las autoridades durante las investigaciones.

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La escena también muestra cómo la caseta de vigilancia terminó involucrada en el episodio, luego de que el señalado agresor golpeara sus vidrios con el machete.

Mientras algunos intentaban resguardarse, Marlon, quien estaba con su perro, quedó expuesto a la agresión que posteriormente le provocó las lesiones por las que permaneció hospitalizado.

Por este hecho, la policía capturó a Michael David Gámez, señalado como presunto responsable de la agresión,

Capturaron al señalado responsable de la muerte de Marlon

Después de lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Soacha adelantó las actuaciones correspondientes y capturó a un hombre identificado en la información suministrada como Maicol David Gámez, señalado de ser el presunto responsable de la agresión.

Su captura se produjo en medio de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.

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La muerte de Marlon, quien tenía apenas 21 años, también generó preocupación entre los habitantes de la Ciudadela Maiporé, donde ocurrió el ataque. La comunidad quedó impactada por la violencia del episodio, que involucró a varias personas y alteró la tranquilidad de la unidad residencial.

Por ahora, las autoridades tienen como elementos de investigación los registros de seguridad, los testimonios y las circunstancias en las que se produjo la agresión. También buscan precisar qué relación existía entre el motivo que habría llevado al hombre hasta el conjunto y el ataque contra Marlon.