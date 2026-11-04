La última publicación de Paula Carley Coca antes de morir: familiares le dan el último adiós

El último video que Paula Carley Coca Murcia compartió en sus redes sociales hoy tiene un significado distinto para quienes la conocieron.

La joven santandereana, de 23 años, acostumbraba utilizar TikTok como muchos jóvenes de su edad: publicaba videos, compartía momentos de su vida y mostraba parte de su personalidad. Una de sus últimas publicaciones fue precisamente un clip en el que aparece cantando.

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Tras su muerte, ocurrida el domingo 1 de noviembre de 2026 en Pinchote, Santander, esa grabación comenzó a llamar la atención de los usuarios que han llegado a sus perfiles para dejar mensajes de despedida.



Paula era admirada por su belleza y por la imagen que proyectaba en los videos que compartía.



La joven tenía 23 años, se había formado como tecnóloga en investigación policial y tenía el proyecto de construir una carrera en la Policía Nacional. Sin embargo, su historia terminó de manera violenta mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Santander.

La última publicación de Paula Carley Coca antes de morir

¿Qué pasó con Paula Carley Coca?

La muerte de Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, ocurrió el domingo 1 de noviembre de 2026 en un establecimiento comercial ubicado en el sector de La Recta, en la vía que comunica a San Gil con Socorro, en Santander.

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La joven se encontraba en su lugar de trabajo, un café situado en jurisdicción del municipio de Pinchote, cuando fue atacada por un hombre de 63 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:40 del mediodía y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

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En las imágenes se observa a Paula descansando en una hamaca cuando un hombre se acerca y sostiene una breve discusión con ella. Segundos después, la agrede en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante.

Aunque la joven consiguió incorporarse y buscó ayuda por sus propios medios, momentos después se desplomó debido a la gravedad de las heridas. Fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde falleció minutos más tarde.

Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, fue atacada mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Pinchote, Santander. Un hombre de 63 años fue capturado por las autoridades. /Foto: redes sociales

Capturaron a Leonardo Gómez Bernal, señalado por la muerte de Paula

El hombre señalado de agredir a Paula fue identificado como Leonardo Gómez Bernal, de 63 años. Después del ataque, habría intentado escapar por la vía nacional, pero la Policía de Santander activó un plan candado para ubicarlo.

La búsqueda permitió interceptarlo y capturarlo en flagrancia en el sector de la Plaza de Ferias, en el municipio de San Gil.

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Durante el procedimiento, las autoridades encontraron que Gómez Bernal presentaba lesiones que se habría ocasionado a sí mismo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras permanecía bajo custodia policial.

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Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por lo ocurrido con la joven de 23 años.

El proceso judicial tuvo un avance durante las audiencias preliminares. La Fiscalía General de la Nación le imputó a Leonardo Gómez Bernal el delito de feminicidio agravado, bajo la modalidad de dolo.

Durante la diligencia, el procesado aceptó los cargos, por lo que un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso para definir su condena.