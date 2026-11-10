La inquietante corazonada que tuvo la novia de Ramsés Vargas antes de su muerte

Continúan apareciendo detalles sobre la muerte de Ramsés Vargas, un joven de 27 años y exalumno del Gimnasio Moderno, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el barrio El Paraíso, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Las autoridades señalaron que el hallazgo ocurrió durante la madrugada del viernes 6 de noviembre, en una zona boscosa de los cerros orientales de la ciudad, específicamente en la calle 42 n.º 3 Este-45. Según la información conocida, el joven se dirigía a una finca ubicada a las afueras de Bogotá.

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María Paula Morera, pareja sentimental del joven, decidió hablar con Meridiano Blu, de Blu Radio, donde reveló un extraño presentimiento que tuvo sobre Ramsés días antes de que fuera encontrado sin vida.



¿Cuál fue el presentimiento de María Paula sobre Ramsés Vargas?

Durante la conversación con la emisora, María Paula Morera relató que había tenido un encuentro con su pareja dos días antes de que encontraran su cuerpo.

Según expresó la mujer, tuvo una corazonada de que algo malo podría ocurrirle a Ramsés. Este recuerdo ha cobrado relevancia tras conocerse las circunstancias en las que murió el joven.

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“Yo me había visto con él hace dos días antes, y fue muy inexplicable, pero, cuando me vi con él, es como si tuviera un presentimiento de que fuera a pasar algo. Nunca me imaginé que llegara a pasar esos extremos de la injusticia del país”, relató.

Por otro lado, la mujer descartó que Ramsés tuviera conflictos personales y planteó que el crimen pudo haber sido planeado por terceros o estar relacionado con un posible hurto.

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“Probablemente fue una cosa que hayan planeado, o quizás lo vieron así y lo atracaron”, expresó María Paula Morera durante la entrevista.

¿Cómo fue la muerte de Ramsés Vargas?

De acuerdo con la información conocida durante las primeras etapas de la investigación, el joven, de 27 años, había salido de Bogotá con destino a una finca familiar situada en las afueras de la ciudad.

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Sin embargo, horas después de perderse su rastro, habitantes del sector encontraron su cuerpo. La víctima presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza, señales de violencia y tenía las manos atadas. Además, en el lugar no fue encontrado el vehículo en el que se movilizaba.

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La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación mantienen abiertas varias líneas de investigación para identificar a los responsables. Entre las prioridades se encuentran la localización de los celulares de la víctima y de la camioneta en la que se desplazaba.

Imagen de referencia sobre el caso de Ramsés Vargas tras conocerse su último audio antes de ser encontrado sin vida Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas e redes sociales y Google Flow

A estos elementos se suma un audio revelado por Caracol Radio, en el que se escucha al joven expresar su preocupación por una deuda superior a los 100 millones de pesos que debía pagar.

Por ahora, Medicina Legal adelanta los estudios técnicos correspondientes, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran un posible hurto y un ataque premeditado.