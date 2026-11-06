Una huella de sangre sería determinante para descubrir la verdad en caso Baby Demoni

La investigación judicial sobre el fallecimiento de la creadora de contenido e influencer María Alejandra Parada Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha tomado un giro significativo tras la revelación del dictamen de necropsia y de informes periciales independientes.

Aunque inicialmente el hecho fue presentado como que la joven se quitó la vida, el informe de Medicina Legal determinó que la causa de muerte corresponde a una muerte violenta por ahorcamiento.

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¿Por qué una huella de sangre puede ser determinante en el caso de Baby Demoni?

En el marco de la reconstrucción del caso, uno de los principales focos de análisis corresponde a las manchas y huellas de sangre encontradas en la escena. Sobre este aspecto, Yefrin Garabito se pronunció durante un especial judicial de El Klub de La Kalle y explicó la importancia que podrían tener estos rastros en la investigación.

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Se conoce video clave en muerte de Baby Demoni; ¿la expresión daría giro al caso? Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Séptimo Día

De acuerdo con lo expuesto por el director de la Unidad de Investigación Criminal, entidad privada que asesora a la familia en el análisis técnico del caso, en la sala del inmueble se registraron manchas y pisadas de sangre.

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Al respecto, explicó que una de las hipótesis forenses plantea que dicha sangre podría haberse originado por el desprendimiento o retiro del catéter de la bomba de dolor que la joven utilizaba tras someterse a una cirugía plástica.

¿Qué contradicciones se identificaron en las huellas de sangre?

Sin embargo, Garabito y su equipo identificaron presuntas inconsistencias relacionadas con la presencia de sangre en algunos elementos clave de la escena. Según explicó, no se encontraron rastros ni manchas hemáticas en la sábana señalada como el elemento utilizado en el presunto ahorcamiento, ni tampoco en la taza del inodoro, lugar sobre el cual, según la reconstrucción de los hechos, la joven se habría apoyado.

Frente a este hallazgo, afirmó: "Si ella hubiera generado ese contacto con la sábana, muy posiblemente los forenses hubieran identificado manchas de sangre en la sábana; asimismo sobre la taza del baño en donde ella posiblemente hubiera pisado... no encuentran manchas de sangre", destacó Yefrin Garavito.

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Adicionalmente, el análisis comparativo estableció que el surco de presión encontrado en el cuello de la víctima no coincidiría en sus dimensiones con el grosor de la sábana examinada.

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Las contradicciones y nuevas pistas que desatan un intenso debate en torno al caso de Baby Demoni. Foto: imagen tomada de redes sociales

Al respecto, el director Garabito indicó que "el surco no es compatible con el elemento y podría llegar a tener una compatibilidad con otro elemento posiblemente mecánico", destacó.

¿Qué versiones enfrentan a las partes en el caso de Baby Demoni?

Por otra parte, la madre de la creadora de contenido cuestionó las pruebas difundidas por la pareja de su hija, Miguel Ángel López, conocido como Samor One. Según manifestó, la cortina que él mostró no pertenecía al apartamento y el corte observado no correspondería con la capacidad del cuchillo presentado.

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La controversia surgió luego de que, pocos días después del fallecimiento de la influencer, Samor One compartiera varios videos en los que mostró el cuchillo con el que, según su versión, cortó la cortina que habría sido utilizada por María Alejandra para quitarse la vida. Sin embargo, su madre cuestionó esta versión durante el especial judicial de El Klub de La Kalle.

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Ante estos señalamientos, Samor One ha manifestado públicamente su inocencia. Además, ha argumentado que abandonó el país debido a las amenazas que habría recibido y ha sostenido que, hasta el momento, no existe una orden de captura en su contra.

Por ahora, las evidencias y los diferentes elementos probatorios continúan bajo evaluación de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar el curso de la investigación.