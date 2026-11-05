Mamá de Baby Demoni da detalles desconocidos de sus últimos momentos de vida

La mamá de María Alejandra Parada Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, reveló cómo fueron los últimos momentos de vida de su hija, de 24 años. En un especial judicial de El Klub de La Kalle, recordó la llamada que recibió para informarle sobre el delicado estado de salud de su hija.

Todo comenzó cuando los familiares recibieron una comunicación en la que les informaron que María Alejandra estaba inconsciente en un centro médico, después de que su pareja la encontrara en esas condiciones. Tras confirmar la noticia, sus seres queridos se desplazaron inmediatamente al lugar.

Publicidad

Puedes leer: La Fresa más Nea y los desgarradores audios que recibió de Baby Demoni antes de su muerte



Al llegar, la mamá fue la primera persona de la familia a la que le permitieron ingresar para verla. Allí, los médicos le explicaron que su hija llevaba más de 30 minutos sin oxígeno, permanecía intubada y ya había presentado un paro. Además, le advirtieron que las posibilidades de estabilizarla eran muy pocas.



¿Qué pasó durante los últimos minutos de Baby Demoni?

La situación empeoró durante la mañana del 15 de octubre, cuando el personal médico volvió a comunicarse con los familiares para informarles que Baby Demoni enfrentaba un nuevo paro y que los intentos por reanimarla estaban llegando a su límite.

La mamá recordó que los doctores le mostraron los ojos de su hija para que comprendiera la gravedad del momento. Sobre esa escena, relató: "Estaban esperando el último infarto de María Alejandra porque ya no podían reanimarla más. Me mostraron sus ojitos, le abrieron los ojitos y tenía la pupila dilatada".

Publicidad

Puedes leer: Baby Demoni: revelan informe de necropsia de Medicina Legal; esto tenía su cuerpo

Ante el delicado panorama, los médicos le indicaron que debía recibir los santos óleos. Como no había un sacerdote en el hospital, su mamá decidió realizar una oración y despedirse de ella con unas palabras cargadas de amor: "Yo fui, le di los santos óleos como pude, no sé, hice una oración. Pues le dije que la amaba, que como mamá la perdonaba por todo lo que me hubiese hecho malo en la vida".

Publicidad

La mujer también quiso transmitirle tranquilidad antes de su partida: "Que se fuera tranquila, que ella era un ángel, que como cualquier ser humano pudo haberse equivocado, pero que yo la perdonaba", expresó.

Las enfermeras y los familiares se unieron alrededor de la camilla para acompañar a la joven; su mamá describió lo ocurrido: "Hicieron una cadena de misericordia y yo le besé su cuerpito y todo. Eso fue horrible, eso fue horrible. Ya después, como a los 10 minutos, 5 minutos, nos dicen que ya, que ya se fue"

¿Quién fue Baby Demoni?

María Alejandra tenía 24 años y era mamá de una niña de cinco años; sus familiares la recuerdan como una mujer dedicada a su pequeña y destacaron que era "muy amorosa y muy entregada a su hija".

Publicidad

Además de crear contenido para redes, trabajó durante diez años como esteticista canina en veterinarias de Bogotá. Su hermana Laura resaltó su independencia y las ganas que siempre tuvo de salir adelante.

Entretanto, las autoridades avanzan en la investigación tras la confirmación de la muerte violenta de la creadora de contenido por parte de Medicina Legal, mientras sus familiares recuerdan cómo era María Alejandra Esquín.

Publicidad

Mira también: