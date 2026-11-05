La Fresa más Nea y los desgarradores audios que recibió de Baby Demoni antes de su muerte

El fallecimiento de María Alejandra Parada Esquí, conocida en redes sociales como Baby Demoni, continúa siendo materia de investigación judicial, especialmente tras los nuevos hallazgos de los análisis forenses. El caso ha generado conmoción por las circunstancias que rodearon sus últimos momentos de vida y los testimonios que han salido a la luz.

Entre los elementos que hacen parte del expediente se encuentran los detalles de su última conversación telefónica y varios audios que habría enviado minutos antes de sufrir el colapso que derivó en su muerte.

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Este material fue compartido por el creador de contenido Robin Alexis Parra Gamboa, conocido en plataformas digitales como La Fresa Más Nea, durante un especial judicial de El Klub de La Kalle.



La última llamada de La Fresa Más Nea y Baby Demoni

Durante su participación en el especial judicial de El Klub de La Kalle, La Fresa Más Nea relató que su última comunicación telefónica con Baby Demoni ocurrió a las 2:48 p. m. del 14 de octubre de 2025, fecha en la que la influencer sufrió el episodio que posteriormente terminó con su vida.

Según su testimonio, preocupado por la inusual ausencia de la joven después de que regresara de un control médico posquirúrgico, decidió comunicarse con ella. Sin embargo, durante la llamada notó que María Alejandra estaba angustiada y, al parecer, en medio de una fuerte discusión con su pareja sentimental.

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En un primer momento, la situación le pareció una broma, debido a la confianza y la dinámica que mantenían ambos. No obstante, la gravedad de lo que estaba ocurriendo quedó en evidencia cuando, entre lágrimas, la influencer le manifestó: "Imagínese que lo tienen a usted metido en un problema porque dicen que usted y yo tenemos algo".

De acuerdo con el relato del creador de contenido, durante la conversación también se escuchaban las recriminaciones de Miguel Ángel López, conocido como Samor One, quien presuntamente le gritaba: "¿Qué creía, que no me iba a dar cuenta que estaba con ese hijo de puta? De razón lo presentaba como el hermano".

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Revelan el último audio que envió Baby Demoni Foto: Instagram: @baby_demoni_

Asimismo, La Fresa Más Nea aseguró que durante aquella comunicación escuchó una primera amenaza de muerte en su contra, situación que aumentó su preocupación por lo que estaba sucediendo en el entorno de la joven.

Los audios que Baby Demoni le envió a La Fresa Más Nea

Después de finalizar la llamada, el creador de contenido aseguró que recibió varias notas de voz de Baby Demoni. En las grabaciones, según explicó, se escuchaba a la influencer llorando mientras intentaba explicarle que una persona cercana a su círculo social le habría contado a su pareja que ambos mantenían una relación sentimental a escondidas.

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"Me mandaron unos audios diciendo que usted y yo nos comíamos, que usted y yo nos encerrábamos juntos... Yo quiero saber quién fue, compañero, porque me dijo que era de nuestro círculo. ¿Cómo se van a poner a inventar eso?", expresó la joven en uno de los mensajes.

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En otra de las grabaciones, Baby Demoni también manifestó su inconformidad por el trato que, según relató, estaba recibiendo de su compañero sentimental durante la discusión.

"Me trató refeo, ñero... Por eso no se me arrimaba, que me tenía asco, que por eso me había vuelto una plástica... Puso a mi hija a decirle eso", se escucha al final del audio compartido durante el especial.

¿Qué se sabe de la muerte de Baby Demoni?

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De acuerdo con el relato presentado por La Fresa Más Nea, poco después de estos intercambios, una vecina del conjunto residencial alertó sobre el hallazgo de la influencer inconsciente. La joven fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento el 15 de octubre de 2025.

Aunque inicialmente el caso fue reportado como que la joven se quitó la vida, los posteriores análisis forenses de Medicina Legal establecieron, según la información expuesta en el especial judicial, que se trató de una muerte violenta por ahorcamiento.

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Entre los elementos mencionados en la investigación se encuentran las inconsistencias entre la marca encontrada en el cuello de la víctima y el elemento que inicialmente se habría señalado como mecanismo de suspensión. También se habrían tenido en cuenta las limitaciones físicas de la joven, relacionadas con la reciente intervención quirúrgica a la que se había sometido.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación continúa adelantando las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte de María Alejandra Parada Esquí y determinar las posibles responsabilidades penales.

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