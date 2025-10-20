Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Mamá de Baby Demoni narra los últimos minutos: “Tenía lágrimas, no se podía mover”

Mamá de Baby Demoni narra los últimos minutos: “Tenía lágrimas, no se podía mover”

María Alejandra Esquín, de 24 años, murió tras ser llevada de urgencia al hospital por su pareja, Miguel López. Su madre rompe el silencio para narrar la dolorosa agonía de la joven.