Mamá de Baby Demoni narra los últimos minutos: “Tenía lágrimas, no se podía mover”

El fallecimiento de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, más conocida como 'Baby Demoni', sigue siendo un tema de intensa conmoción y profunda incertidumbre en Colombia.

La joven, reconocida por su estilo gótico y su sólida comunidad de seguidores, murió el pasado miércoles 15 de octubre de 2025, después de ser trasladada a un centro de urgencias, al parecer, por su pareja, Miguel López, alias 'SamorOne'.

Puedes leer: Filtran imágenes del funeral de Baby Demoni; familia había pedido privacidad

A la fecha, las autoridades competentes no han logrado esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte de la bogotana de 24 años.

En medio de este vacío de información oficial, la madre de María Alejandra, visiblemente afectada por el reciente sepelio, decidió compartir públicamente detalles cruciales sobre la relación de su hija y, más dolorosamente, sobre los últimos momentos que vivió la influencer.

Publicidad

La madre ofreció un duro y conmovedor relato sobre cómo fue la última noche de vida de su hija. Ella explicó que, a pesar de la gravedad de la situación, pudo percibir la lucha interna que libraba María Alejandra en esos instantes finales.

Publicidad

El testimonio se centra en una imagen desgarradora: la evidencia física de que 'Baby Demoni' se aferraba a la vida.

"Yo sabía que estaba luchando porque le salía una lágrima", contó la madre. Esta lágrima se ha convertido en el símbolo de la agonía y el esfuerzo final de la joven, quien, según la descripción de su madre en el relato ofrecido, "tenía lágrimas, no se podía mover".

El relato de la madre sobre la lucha final de su hija contrasta fuertemente con la información que ha surgido en torno a su estado de ánimo momentos antes del hecho.

Recientemente, se reveló el último audio que Baby Demoni alcanzó a enviar, dirigido a Juliana Calderón. El mensaje, enviado poco antes de su fallecimiento, la muestra hablando "con total normalidad" y con su "característico tono alegre y afectuoso".

Publicidad

Puedes leer: Revelan el audio que alcanzó a enviar Baby Demoni antes de su extraño fallecimiento

En el breve audio, Alejandra saluda cariñosamente a Juliana, mencionando: “Hola, mi negra hermosa, ¿cómo estás, mi vida? Por ahí vi que ya llegaste a Bogotá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue por allá en el Huila? Yo voy por acá para un controlito con Valentina y por ahí te vi y estás muy bella”.

Publicidad

El contenido de esta grabación ha causado un profundo impacto, ya que demuestra que la joven no manifestaba señales de desesperación o angustia.

Por el contrario, se le escucha "serena, cariñosa y cercana". Esta dualidad entre la aparente serenidad de su último mensaje y la confusa muerte posterior, reaviva las sospechas de que algo inusual ocurrió.

La falta de claridad en las investigaciones ha motivado un clamor público por justicia. Desde el momento del fallecimiento, figuras del entretenimiento digital, incluyendo a Yina y Juliana Calderón, han insistido públicamente en la necesidad de una investigación exhaustiva.

Publicidad

Yina Calderón fue una de las primeras en confirmar la noticia y enfatizó que la muerte de María Alejandra "no fue algo natural ni casual".

Publicidad

La propia madre ha suplicado a las autoridades y la policía que actúen con celeridad, implorando que la muerte de su hija "no se quede impune". La creadora de contenido, reconocida como tatuadora, bailarina, y experta en maquillaje, era una persona querida por su autenticidad y alegría.

Mira también: Confirman fallecimiento de Wendy Orozco a manos de compañero de trabajo