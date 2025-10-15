Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
MUERE TIKTOKER BABY DEMONI
ÉRIKA ZAPATA, ¿ENTUSADA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La canción que Baby Demoni quería que sonara en su funeral, ¿una premonición?

La canción que Baby Demoni quería que sonara en su funeral, ¿una premonición?

Antes de morir, la tiktoker Baby Demoni reveló qué canción quería que sonara en su funeral. Su elección, ahora en medio de la investigación sobre lo que le ocurrió, conmueve profundamente.