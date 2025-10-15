La canción que Baby Demoni quería que sonara en su funeral, ¿una premonición?

En medio del dolor y la confusión por la repentina muerte de la tiktoker colombiana Baby Demoni, también conocida como Alejandra Esquín, un detalle íntimo ha conmovido profundamente a sus seguidores.

En un antiguo video que resurgió en redes sociales, la joven confesó cuál sería la canción que quería que sonara en su funeral, sin imaginar que sus palabras cobrarían tanto significado tiempo después.



Durante un trend de preguntas que hizo junto a otra creadora de contenido, Baby Demoni respondió de manera sincera y sin rodeos cuando le preguntaron qué canción le gustaría que sonara si algún día llegaba a morir. Con una sonrisa nostálgica, dijo: “El Hijo del Pueblo, de Vicente Fernández.”



Esa frase, que en su momento fue solo una respuesta más dentro de una dinámica, hoy queda como una despedida anticipada.

“El Hijo del Pueblo” es una de las canciones más sentidas del ídolo mexicano Vicente Fernández. Su letra habla del orgullo, el dolor y la dignidad de quien ha luchado y sufrido, pero sigue siendo fiel a sí mismo. Una melodía que, al parecer, Baby Demoni sentía muy cercana.

¿QUIÉN ERA BABY DEMONI?

El video donde menciona la canción se ha vuelto viral en TikTok y otras plataformas, con miles de comentarios de usuarios que aseguran haber llorado al escucharlo. “Ella misma eligió su despedida sin saberlo”, escribió una seguidora. Otros han compartido versiones de la canción en su memoria, acompañadas de imágenes suyas y mensajes de despedida.

El caso de Baby Demoni sigue bajo investigación, y aunque Medicina Legal aún no ha confirmado la causa exacta de su muerte, sus seguidores y allegados mantienen viva su memoria en redes sociales. Su pareja, Samor One, y figuras como Yina Calderón han pedido claridad frente a lo ocurrido, mientras la familia y su pequeña hija enfrentan el vacío que deja su partida.

¿Qué le pasó a Baby Demoni?

La repentina muerte de Baby Demoni, cuyo nombre real era Alejandra Esquín, ha generado una gran conmoción entre sus seguidores. La joven tiktoker de 24 años fue hallada en su vivienda, pocos minutos después de haber tenido, según versiones iniciales, una fuerte discusión con su pareja. Aunque fue trasladada de urgencia a un hospital, lamentablemente no lograron salvarle la vida.

De acuerdo con declaraciones de personas cercanas, la creadora de contenido había mostrado un cambio positivo en los días previos. Había pasado por un procedimiento estético y se mostraba feliz con los resultados, compartiendo imágenes y mensajes llenos de energía.

Esto ha hecho que la versión de un supuesto intento de quitarse la vida genere dudas entre quienes la conocían, incluyendo a la empresaria Yina Calderón, una de sus amigas más cercanas.

Medicina Legal adelanta los estudios para determinar la causa exacta de su fallecimiento, luego de que circularan versiones sobre posibles signos de asfixia en su cuerpo. Mientras tanto, la familia y sus seguidores piden respeto y claridad, a la espera de que se conozca la verdad sobre lo que realmente ocurrió con Baby Demoni.