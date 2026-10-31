La cruda forma en que papá de Jaime Moreno se enteró de la brutal golpiza a su hijo

La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, conmocionó al país.

El universitario fue víctima de una agresión física durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, después de asistir a una fiesta de disfraces en la localidad de Chapinero, en Bogotá En el especial judicial de El Klub de La Kalle, Jaime Alberto Moreno, padre del joven, reconstruyó las horas de incertidumbre que vivió desde que recibió la noticia de lo ocurrido hasta que llegó al centro médico donde su hijo era atendido.

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Así se enteró el papá de Jaime Moreno de la golpiza contra su hijo

Jaime Alberto recordó que, durante la madrugada de ese 31 de octubre, recogió a su otro hijo, David, alrededor de las 3:30 a. m., luego de que este asistiera a otra fiesta en el sector de Chapinero.

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Por su parte, Jaime Esteban le había comentado que regresaría a casa en taxi, pues la batería de su celular estaba a punto de agotarse. Sin embargo, pocos minutos después de llegar a su apartamento, Jaime Alberto recibió una llamada que cambió por completo la situación.

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Según relató, David logró comunicarse con uno de los compañeros que había estado con Jaime Esteban durante la agresión. El contacto se produjo después de que abrieran el computador portátil del joven para intentar localizar a su hermano.

"A las 4 y 3 minutos me llama David, me llama llorando, me dice que algo le pasó a Jaime Esteban porque ellos abrieron el laptop de Jaime Esteban y allí contactan al amigo y él pues les dice que no tenía el teléfono, que no los había podido avisar y que Jaime Esteban ya estaba en el hospital de Chapinero, que le habían golpeado", recordó.

El padre de Jaime Moreno compartió un emotivo pronunciamiento recordando cómo era su hijo Foto: foto montaje realizado por La Kalle

Tras recibir la noticia, Jaime Alberto se desplazó inmediatamente al centro médico. Según contó, llegó a las 4:10 a. m., pocos minutos después de enterarse de lo sucedido. "Yo llegué a casa, me estaba preparando para dormir, todavía no me había dormido... él me llama y yo a las 4:10 minutos ya estoy en el hospital", relató.

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¿Cómo encontró a Jaime Moreno?

Al llegar al Hospital de Chapinero, los padres se encontraron con un panorama crítico. De acuerdo con el relato, el primer informe médico indicó que el universitario presentaba fracturas en el cráneo, una grave inflamación cerebral y una hemorragia interna. Su estado era tan delicado que le diagnosticaron muerte cerebral.

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Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en ambulancia hacia las 4:40 a. m. al Hospital Simón Bolívar, donde sería sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad.

A las 7:20 a. m., el especialista le explicó a la familia el procedimiento que debían realizarle al joven para intentar controlar la inflamación cerebral.

"Me explica el cirujano que era necesario hacer una descompresión cerebral porque los golpes le habían generado una hemorragia cerebral que estaba elevando la tensión porque el cráneo no le dejaba expandir los músculos que se estaban inflamando", mencionó Jaime Alberto.

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Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro fueron condenados a 37 años y seis meses de prisión por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno. /Foto: redes sociales / Fiscalía

Aunque Jaime Esteban sobrevivió a la intervención y permaneció bajo observación en la unidad de cuidados intensivos, la gravedad de las lesiones terminó causándole la muerte.

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¿Qué pasó con los procesados por la muerte de Jaime Moreno?

Por este caso, el Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá condenó en primera instancia a Juan Carlos Suárez y Ricardo González a 37 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio agravado.

La decisión fue apelada por los abogados de la familia, quienes solicitaron que la pena fuera aumentada a 45 años de cárcel. Por otra parte, Cleidemar Fernández, también procesada en el caso, permanece prófuga de la justicia y cuenta con una circular roja de Interpol.