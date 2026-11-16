Giro en caso de las gemelas García Hortúa; su muerte no tuvo relación con un jabón artesanal

El caso de las hermanas gemelas Linda Rosa y Laura María García Hortúa, halladas sin vida en una vivienda de la Comuna 13 de Medellín, dio un giro decisivo luego de que su propia familia saliera a desmentir las versiones preliminares circulantes en los medios de comunicación.

Durante los primeros hallazgos, la atención de las autoridades se centró en la presencia de varias pastillas y un producto cosmético en la habitación donde fueron encontradas. Sin embargo, sus allegados explicaron la realidad de los hechos y rechazaron de forma categórica que un producto de uso cotidiano tuviera responsabilidad en el trágico desenlace.

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¿Qué pasó realmente con las gemelas García Hortúa en Medellín?

La tarde del sábado 7 de noviembre de 2026, una llamada efectuada a la línea de emergencias 123 alertó a las autoridades sobre la situación de dos mujeres en una residencia ubicada en el barrio 20 de Julio, en la Comuna 13 de Medellín.



Al llegar al lugar, una patrulla de la Policía encontró a Linda Rosa García Hortúa y a su hermana gemela Laura María García Hortúa acostadas en una cama con signos vitales sumamente débiles.



En el sitio de los hechos, los uniformados hallaron cajas y envolturas vacías de zopiclona —un medicamento recetado habitualmente como hipnótico para tratar el insomnio en periodos cortos— junto a un jabón artesanal.

Ante el estado crítico de ambas, los agentes coordinaron su traslado inmediato en un taxi hacia la Unidad Intermedia de Salud de San Javier.

Desafortunadamente, una de las hermanas ingresó sin signos vitales al centro asistencial, mientras que la segunda falleció pocos minutos después a pesar de las maniobras de reanimación practicadas por el equipo médico.

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Las primeras hipótesis difundidas por las autoridades señalaban un posible consumo de las pastillas combinado con la ingesta del jabón artesanal parcialmente consumido.

Posteriormente, agentes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana realizaron la inspección judicial y trasladaron los cuerpos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar mediante exámenes toxicológicos las causas exactas del fallecimiento. Las gemelas fueron sepultadas el martes siguiente en el cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de La Estrella.

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¿Por qué la familia desmintió la versión sobre el consumo de un jabón artesanal?

Ante las especulaciones generadas sobre la supuesta ingesta del producto cosmético, la familia de las hermanas decidió romper el silencio para corregir la versión oficial preliminar.

En declaraciones entregadas al medio Semana, Dulfary García, tía de las gemelas, aclaró de manera enfática que el jabón artesanal hallado en el cuarto estaba completamente nuevo y no tuvo ninguna relación con el deceso de sus sobrinas.

La tía de las víctimas explicó que la difusión de esa hipótesis generaba un perjuicio injusto hacia los emprendedores y productores que elaboran este tipo de jabones. Dulfary señaló expresamente:

"Imagínese usted un jabón que estaba nuevo, un jabón artesanal que estaba nuevo; eso va en contra de esa gente, que ahora esa información dé a pensar que un jabón mata a la gente".

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Asimismo, la familiar confirmó que las hermanas decidieron quitarse la vida debido a una profunda crisis emocional y económica que venían atravesando desde meses atrás.

El origen del deterioro emocional de las hermanas se remonta a un grave accidente doméstico sufrido por Linda Rosa en su vivienda ubicada en el municipio de Itagüí, donde resultó con quemaduras severas en su cuerpo causadas por aceite caliente.

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Tras ser sometida a múltiples cirugías y procedimientos médicos, en la intervención más reciente los especialistas evaluaron la posibilidad de amputarle varios dedos de la mano.

Esta dura perspectiva médica sumió a Linda Rosa en un profundo cuadro depresivo, el cual afectó de forma directa y simultánea a su hermana gemela Laura María a causa del estrecho vínculo de sangre que compartían. A esta afectación de salud se sumaron severos problemas financieros.

Las hermanas afrontaban un complejo panorama económico tras el cierre definitivo de su negocio de comidas rápidas, el cual operaba en un centro comercial del municipio de Envigado y no logró sostenerse operativamente después de la pandemia por covid-19.

Buscando brindarles contención y acompañamiento cercano, la familia trasladó a Linda Rosa —quien era soltera— y a Laura María —quien era madre de un niño de 10 años— a la vivienda de su tía en la Comuna 13 de Medellín, lugar donde habían celebrado su cumpleaños número 35 el pasado 27 de septiembre. Aunque sus parientes intentaron facilitarles apoyo psicológico profesional, ambas mujeres declinaron recibir la ayuda ofrecida.

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