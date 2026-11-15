Joven de 15 años colapsó y falleció durante una clase de educación física; era deportista

Levi Curry, un estudiante de 15 años y jugador de fútbol americano, sufrió una emergencia cardíaca durante una clase de educación física en la Eagle River High School, situación que posteriormente derivó en su fallecimiento.

Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2026. Pese a los esfuerzos del personal médico y a que el adolescente contaba con un historial de salud bajo supervisión especializada, fue declarado con muerte cerebral horas después de su ingreso hospitalario.

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¿Cómo fue el fallecimiento de Levi Curry?

Durante el desarrollo de las actividades deportivas del pasado 6 de noviembre, Levi Curry se desplomó repentinamente en las instalaciones de la Eagle River High School. La situación provocó que los profesores y demás personas presentes solicitaran asistencia médica de urgencia.

Los equipos de socorro trasladaron al adolescente a un centro asistencial cercano, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de confirmarse que había sufrido un paro cardíaco.

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A pesar de las maniobras médicas especializadas para estabilizar su condición, los profesionales de salud determinaron que el menor presentaba muerte cerebral. El diagnóstico se confirmó a las 9:49 p. m. y, un día después, se oficializó el fallecimiento de Levi Curry.

Los antecedentes médicos que tenía Levi Curry

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Tras lo ocurrido con el adolescente, sus padres, Mary y James Curry, explicaron a medios de comunicación locales que su hijo padecía una afección cardíaca congénita desde su nacimiento, por lo que permanecía bajo seguimiento de un cardiólogo pediátrico.

Asimismo, los familiares señalaron que Levi había sido sometido a una intervención quirúrgica para corregir dicha anomalía, procedimiento del que tuvo una recuperación satisfactoria y que permitió solucionar prácticamente el problema.

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Según sus allegados, la intervención le permitió llevar una vida cotidiana normal y participar regularmente en torneos escolares de fútbol americano. Hasta el momento, las autoridades no han establecido una relación entre sus antecedentes médicos y el episodio que provocó su fallecimiento.

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¿La familia de Levi Curry va a donar sus órganos?

La familia Curry tomó la decisión de donar los órganos de Levi, con el propósito de salvar y transformar la vida de otros pacientes que necesitan un trasplante. El gesto solidario fue recibido con profundo respeto por la comunidad de Anchorage.

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Por otro lado, se conoció que el 11 de noviembre de 2026, cerca de 500 personas, entre familiares, profesores, compañeros de clase y amigos, asistieron a las honras fúnebres del adolescente. De igual manera, en el centro hospitalario se realizó un emotivo homenaje en el que participaron sus allegados y deportistas de la institución educativa.

Levi fue recordado por sus entrenadores y compañeros como un joven comprometido, un deportista ejemplar y una persona muy querida dentro de su comunidad escolar.