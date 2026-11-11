Aparecen detalles sobre cómo encontraron el cuerpo de Ramsés Vargas: “Unos disparos”

Siguen apareciendo detalles sobre la muerte de Ramsés Vargas, un joven de 27 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero, en Bogotá. El caso continúa bajo investigación de las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con la información conocida, el joven se había dirigido hacia una finca ubicada entre Bogotá y Mosquera, pero posteriormente fue encontrado sin vida en el sector de Chapinero Alto. En las últimas horas, el testimonio de una persona que encontró el cuerpo permitió conocer nuevos detalles sobre lo ocurrido.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Ramsés Vargas?

El hallazgo se produjo el pasado viernes, alrededor de las 5:54 a. m., en la vía al Cable, en el barrio El Paraíso. Un residente del sector relató al medio Citytv que, cerca de las 6:00 a. m., salió junto a otra persona a pasear a sus mascotas y fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Ramsés Vargas.



“Nosotros alrededor de las seis de la mañana íbamos a sacar a nuestros perros y pues la mayoría de las personas pasan por este camino y en la entrada del camino pues encontramos al cuerpo”, contó el testigo al medio de comunicación.

Según su relato, en un primer momento los habitantes del sector pensaron que podría tratarse de un accidente, posiblemente provocado por una caída en estado de embriaguez.

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Sin embargo, la situación cambió con la llegada de las patrullas del cuadrante y los equipos de criminalística, quienes confirmaron que el joven no tenía signos vitales y que presentaba un impacto de bala.

Investigan los últimos movimientos de Ramsés Vargas antes de que se reportara su hallazgo sin vida en la ciudad de Bogotá. Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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El testigo también señaló que algunos habitantes de los barrios ubicados en la parte alta de la montaña habrían escuchado detonaciones durante la madrugada.

“Personas que viven más allá de la montaña, porque hacia arriba hay otros barrios, sí dicen que escucharon más o menos alrededor de las dos de la mañana, dos y media de la mañana, unos disparos”, añadió la persona entrevistada por Citytv, aunque aclaró que desde su vivienda no escuchó las detonaciones.

¿Cómo avanza la investigación por la muerte de Ramsés Vargas?

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Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer el homicidio del joven. Entre los elementos que estarían analizando los investigadores se encuentra un último mensaje de audio enviado por Ramsés Vargas antes de su muerte, en el que habría hecho referencia a una suma de dinero superior a los 100 millones de pesos.

Adicionalmente, su novia contó en una entrevista con Meridiano Blu que, antes de dirigirse a la finca, Ramsés pasó por el aeropuerto para dejar a su mejor amigo en su vivienda. Posteriormente, emprendió el camino hacia el lugar.

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Ramsés Vargas, cuyo caso estuvo marcado por la premonición y la inquietante corazonada de su novia antes de su muerte. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow

La mujer también manifestó que, desde su perspectiva, el crimen podría estar relacionado con un posible acto de venganza.

Por su parte, los investigadores trabajan para establecer si el joven fue atacado directamente en el sector donde encontraron su cuerpo o si fue interceptado en otro lugar, para posteriormente abandonar sus restos en la entrada del camino del barrio El Paraíso.

Entre las diligencias que adelantan las autoridades se encuentran la recolección de pruebas forenses, el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia cercanas y la toma de nuevas declaraciones, con el propósito de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.