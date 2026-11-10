Sale a la luz verdad detrás de la historia de Zhamir, el bebé de 7 meses que "no despertó"

La muerte de Zhamir Eziel Rojas Medrano, un bebé de apenas siete meses que falleció mientras permanecía en un hogar infantil del barrio Guadalupe, en Medellín, tiene conmocionada a su familia.

El pequeño había sido dejado por sus padres al cuidado de otras personas mientras ellos salían a trabajar, pero horas después recibieron una noticia que cambió sus vidas: el niño no había despertado de su siesta.

Publicidad

El caso ocurrió el pasado 4 de noviembre en la comuna de Manrique, al nororiente de la capital antioqueña. De acuerdo con la información conocida, los cuidadores acostaron al menor para que descansara, como parte de su rutina habitual. Sin embargo, cuando intentaron despertarlo varias horas después, se encontraron con que no respondía.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La situación encendió las alarmas y motivó la búsqueda de asistencia médica. Pese a que el pequeño recibió atención, llegó sin signos vitales al centro asistencial. Desde entonces, sus familiares esperan respuestas sobre lo que sucedió durante el tiempo que permaneció en el hogar infantil.

Publicidad

La frase que recibieron sus padres después de la emergencia resume la incertidumbre que rodea el caso. El padre del bebé, Eliezer Rojas, relató el difícil momento que atraviesa la familia y aseguró que, hasta ahora, la explicación que les dieron fue que el niño se había quedado dormido y no volvió a despertar.

Publicidad

"Lo único que nos dijeron fue que el niño se había dormido y nunca más despertó", manifestó.

Puedes leer: Arleth Carolina tomó fuerte decisión y ahora su mamá pide ayuda: hubo Policía y médicos

¿Qué pasó con Zhamir, el bebé que murió en un hogar infantil de Medellín?

Uno de los aspectos que más inquieta a los familiares es que, según han contado públicamente, Zhamir no presentaba problemas de salud conocidos. Sus padres, Sinthia Medrano y Eliezer Rojas, aseguran que el pequeño se encontraba bien y no tenía antecedentes médicos que hicieran pensar en una situación de esta naturaleza.

Publicidad

La pareja, de nacionalidad venezolana, había llegado a Medellín a mediados de este año, procedente de Caracas. Como parte de su proceso de adaptación a la ciudad y de la necesidad de trabajar para sostenerse, confiaron el cuidado de su hijo a un hogar infantil ubicado en el barrio Guadalupe.

El 4 de noviembre dejaron al bebé en ese lugar, sin imaginar que sería la última vez que podrían verlo con vida.

Publicidad

La muerte ocurrió mientras el pequeño estaba bajo el cuidado de otras personas. Por eso, además del dolor que atraviesan, sus padres buscan conocer qué sucedió durante las horas que transcurrieron entre el momento en que lo acostaron a dormir y aquel en el que descubrieron que no reaccionaba.

La familia insiste en que necesita explicaciones y que se conozcan las circunstancias exactas de lo ocurrido. Por ahora, no existe una causa definitiva establecida públicamente que permita determinar por qué falleció el menor.

Puedes leer: Actriz Adriana Betancur lucha por su vida en hospital de Bogotá: “Está intubada”

Fiscalía y Medicina Legal investigan la muerte del bebé

Ante las circunstancias de la muerte de Zhamir, las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso. La Fiscalía y Medicina Legal trabajan en la investigación y en los procedimientos necesarios para establecer qué provocó el fallecimiento.

Publicidad

Entre los aspectos que deberán determinarse está si se trató de una muerte súbita o si existieron situaciones relacionadas con el cuidado del bebé que deban ser examinadas por las autoridades.

Es importante señalar que, hasta el momento, no se ha establecido públicamente que los cuidadores hayan tenido responsabilidad en lo ocurrido. Precisamente, la investigación busca reconstruir las circunstancias de la emergencia y determinar si hubo alguna irregularidad durante la atención del pequeño.

Publicidad

También se busca conocer con mayor precisión qué ocurrió después de que el bebé fue acostado para dormir, cuándo se percataron de que no respondía y qué procedimientos se realizaron antes de su traslado al centro asistencial.

Mientras avanzan las diligencias, los padres esperan que los resultados de los análisis permitan conocer qué pasó realmente con su hijo.