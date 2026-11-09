Choque entre bus del SITP y taxi termina en voraz incendio en La Victoria, sur de Bogotá

Un aparatoso choque entre un taxi y dos buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) terminó en un incendio vehicular en el sur de Bogotá.

La emergencia se presentó este lunes 9 de noviembre en la localidad de San Cristóbal, cerca de la entrada al barrio La Victoria, donde las llamas terminaron afectando dos de los vehículos involucrados.

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El accidente ocurrió en la calle 37 sur con carrera 3B Este. Según la información conocida hasta el momento, en el hecho estuvieron involucrados un taxi, un bus alimentador y un bus zonal del SITP.



Tras el impacto, tanto el taxi como el bus zonal se incendiaron, lo que obligó a la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para atender la situación y controlar las llamas.



Las imágenes que comenzaron a circular sobre la emergencia permiten observar el estado en el que quedaron los vehículos después del choque y muestran la magnitud de los daños ocasionados por el incendio.

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¿Hubo personas heridas tras el incendio en La Victoria?

Uno de los datos más importantes entregados por las autoridades tiene que ver con el balance de personas afectadas. De acuerdo con TransMilenio, la emergencia no dejó personas heridas.

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Aunque las imágenes muestran los daños que sufrieron los automotores, no se reportaron víctimas ni personas lesionadas como consecuencia del incendio.

La entidad también informó que el bus involucrado terminó en pérdida total, debido a las afectaciones que sufrió durante la emergencia.

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Incendio generó afectaciones en rutas del Portal 20 de Julio

El accidente también tuvo repercusiones en la movilidad del sector. Debido a la atención de la emergencia, se presentaron afectaciones en algunas rutas TransMiZonales que operan desde el Portal 20 de Julio.

La presencia de los organismos de emergencia y las labores para controlar el incendio obligaron a tomar precauciones en la zona, mientras se atendía la situación.

Por ahora, las autoridades continúan con las verificaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque entre el taxi y los dos buses del SITP.

#Movilidad l Incendio vehicular tras choque entre un taxi y un bus de servicio público en San Cristóbal, Bogotá. Bomberos controlaron la emergencia. El incidente generó afectaciones en algunas rutas TransMiZonales del Portal 20 de Julio. Más información: https://t.co/mga1ch9n4X #Bogota #Movilidad — Nación Colombia (@NacionColombiaX) November 9, 2026