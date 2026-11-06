Médico de Kbeto Zuleta revela qué fue lo primero que preguntó al abrir los ojos

La recuperación de Kbeto Zuleta continúa avanzando de manera satisfactoria y su médico tratante, Jorge Mario Córdoba, entregó nuevos detalles sobre su estado de salud.

Más allá de la evolución clínica del cantante vallenato, el profesional contó cuál fue una de las primeras cosas que hizo cuando despertó: preguntar por los integrantes de su agrupación musical.

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Han pasado más de ocho días desde el accidente del pasado 26 de octubre, en el que el artista resultó gravemente herido y dos integrantes de su grupo musical perdieron la vida. Desde entonces, familiares, amigos y seguidores han estado pendientes de las noticias sobre su recuperación.



En medio de la incertidumbre que rodeó los primeros días posteriores al hecho, los reportes entregados por su entorno han señalado que el intérprete ha respondido favorablemente a la atención médica que recibe.

El médico compartió un mensaje en el que destacó tanto la evolución del artista como el acompañamiento que ha recibido durante su recuperación.

"Muchos me preguntan por la salud de Kbeto, solo puedo decir que está evolucionando satisfactoriamente y bajo los mejores cuidados médicos con los mejores científicos y el mejor soporte familiar y social", expresó Córdoba.

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¿Qué fue lo primero que preguntó Kbeto Zuleta al despertar?

Uno de los detalles que más llamó la atención del relato del médico tiene que ver con el momento en que Kbeto comenzó a despertar. Según contó el profesional, el cantante no preguntó inicialmente por su propia condición, sino que quiso saber por las personas que lo acompañaban en su trabajo musical.

El estado de sus compañeros era una de sus principales preocupaciones, especialmente después de lo ocurrido durante el accidente. Dos integrantes de su agrupación fallecieron, por lo que la noticia también golpeó directamente al entorno cercano del artista.

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Jorge Mario Córdoba destacó que el comportamiento del cantante durante esos momentos le permitió conocer una faceta de su personalidad que lo sorprendió.

"El elemento que más me sorprende de este milagro, es ese ser humano de grandeza indescriptible que he encontrado, cuando se ha despertado él preguntó por cada uno de los integrantes de su grupo", manifestó el médico.

Pero su reacción no terminó ahí. De acuerdo con el relato de Córdoba, cuando Kbeto conoció lo ocurrido con sus compañeros, lloró por quienes perdieron la vida y también preguntó por sus familiares, mostrando preocupación por el dolor que estaban atravesando.

El profesional añadió otro detalle que llamó su atención: después de preguntar por los integrantes de su agrupación, el cantante también quiso saber por él. Para el médico, ese gesto fue especialmente significativo durante el proceso de acompañamiento al artista.

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¿Cómo avanza la recuperación de Kbeto Zuleta?

En cuanto a su estado de salud, Jorge Mario Córdoba aseguró que el cantante presenta una evolución satisfactoria y que permanece bajo atención especializada.

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El médico también resaltó el respaldo que ha recibido de sus familiares y amigos, quienes han estado pendientes de cada etapa de su recuperación.

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Ese acompañamiento ha sido uno de los aspectos que el profesional destacó en su mensaje. Según explicó, Kbeto ha contado con el apoyo de su círculo cercano, que se ha mantenido presente durante estos días.

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La noticia también ha sido seguida por los seguidores del vallenato, quienes han expresado sus mensajes de solidaridad y buenos deseos para el artista y las familias afectadas por el accidente.

Por su parte, Poncho Zuleta y Claudia Zuleta también han entregado información sobre el estado del cantante y han manifestado su confianza en el equipo médico que lo atiende.