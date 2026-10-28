Video confirma que Kbeto Zuleta fue amputado en el accidente: “Él sacó la pierna del río”

El accidente que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta en el río Ariguaní dejó escenas difíciles para los músicos que sobrevivieron al siniestro.

Jorge Luis Quintero, conocido como ‘Jorqui’ y bajista del conjunto, contó cómo vivió la emergencia y recordó el momento en que vio a uno de sus compañeros con una lesión grave en una de sus piernas.

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El testimonio se conoce mientras las autoridades de salud entregan detalles sobre la condición del cantante vallenato, hijo de Poncho Zuleta.



La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, confirmó que Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta ingresó a la Clínica Sinais Vitais de Bosconia con una amputación traumática de una de sus extremidades inferiores, provocada por el accidente.



Es decir, de acuerdo con la información oficial divulgada, no se trató inicialmente de una amputación realizada por los médicos durante una cirugía.

La pérdida de la extremidad ocurrió en el momento del impacto, mientras que el personal médico tuvo que atender de urgencia las lesiones con las que llegó el artista al centro asistencial.

En redes sociales han circulado videos relacionados con la emergencia, algunos de contenido altamente sensible. Las imágenes han generado interés por las circunstancias del accidente; sin embargo, la información sobre la lesión de Kbeto Zuleta está respaldada por el reporte de la Secretaría de Salud del Cesar.

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“Él saca la pierna del río”: el relato de un sobreviviente

Jorge Luis Quintero recordó en El Meridiano que varios integrantes de la agrupación estaban dormidos cuando ocurrió el accidente. El bus regresaba de una presentación en Sincelejo, Sucre, cuando terminó en el río Ariguaní, en el corredor vial entre El Difícil y Bosconia.

El bajista describió que todo pasó en cuestión de segundos. Primero escuchó un ruido y después sintió el golpe. Cuando reaccionó, se encontró en medio de la emergencia, con varios de sus compañeros intentando salir del agua y otros necesitando ayuda.

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“Yo sentí como en las películas, casi como en el espacio. Yo me sentí como en el aire. Eso fue en cuestión de segundos; uno se siente como si estuviera en cámara lenta”, relató Quintero al recordar el impacto.

Una vez logró llegar a la orilla, comenzó a identificar a otros integrantes del conjunto. Según contó, algunos estaban heridos y trataban de moverse como podían. Fue entonces cuando presenció una escena que lo marcó.

Al recordar lo ocurrido, el músico describió cómo uno de sus compañeros levantó una pierna gravemente lesionada. “Él saca la pierna y nosotros… los muchachos se la bajaban, para que de pronto él no fuera tan impactado”, explicó.

#Sucre | Jorge Luis Quintero, bajista de la agrupación de Kbeto Zuleta, contó cómo vivió los momentos de angustia tras el accidente de tránsito del bus en el que se movilizaban los músicos. En su relato, recordó que la agrupación había terminado su presentación y se desplazaba en el vehículo cuando ocurrió el siniestro. Según explicó, varios integrantes estaban dormidos y solo reaccionaron al sentir el impacto. El músico describió la confusión que vivieron tras el accidente y la preocupación por sus compañeros, algunos de los cuales resultaron heridos. Su testimonio da cuenta de la difícil experiencia que enfrentaron los integrantes de la agrupación durante la emergencia y de los momentos de incertidumbre que siguieron al siniestro. Entrevista tomada de: Inter Vallenato #LaVerdadSinAfán #LíderesEnSucre #LíderesEnSincelejo — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) October 28, 2026

El accidente del bus de Kbeto Zuleta en el río Ariguaní

El siniestro ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026, cuando el equipo musical regresaba de una presentación en Sincelejo. El bus cayó al río Ariguaní, en el sector del puente ubicado en la vía entre El Difícil y Bosconia.

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En el accidente murieron integrantes de la agrupación, entre ellos el guitarrista Harold Santana y el corista Geovanny Lobo. Otros ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

Quintero contó que, después del impacto, varios compañeros intentaron auxiliarse entre sí mientras llegaban personas de la zona.

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La oscuridad y la dificultad para salir del agua hicieron más compleja la situación de quienes habían quedado heridos.

El bajista también relató que un integrante del equipo audiovisual, a quien identificó como Maho, le hizo un torniquete a Kbeto Zuleta para controlar la hemorragia. Según Quintero, esa maniobra habría sido clave para que el cantante llegara con vida al centro médico