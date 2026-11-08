Un salto de paracaidismo terminó en tragedia: dos personas murieron tras chocar en el aire

Un evento de paracaidismo en California, Estados Unidos, terminó en tragedia luego de que dos participantes chocaran en pleno vuelo y sus equipos quedaran enredados. El accidente ocurrió cuando ambos se preparaban para aterrizar y se encontraban a pocos metros del suelo.

Las dos personas fueron trasladadas a un centro médi+co en estado crítico, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas. El hecho se registró el viernes 6 de noviembre en las instalaciones de Skydive Elsinore, ubicadas en Lake Elsinore, en el condado de Riverside.

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De acuerdo con la información entregada por la empresa y las autoridades locales, los paracaidistas tenían licencia y experiencia en esta actividad. La colisión se produjo durante la fase final del salto, cuando ambos se aproximaban al lugar de aterrizaje.



¿Cómo ocurrió el accidente de los dos paracaidistas?

Las primeras etapas del salto transcurrieron sin inconvenientes. Según el reporte de Skydive Elsinore, la caída libre se desarrolló con normalidad y los dos participantes abrieron sus paracaídas a la altura prevista.

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Sin embargo, cuando se encontraban aproximadamente a 150 pies del suelo, es decir, unos 46 metros, chocaron en el aire. El impacto provocó que sus paracaídas se enredaran, lo que terminó afectando el descenso y ocasionó que ambos cayeran con fuerza.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar y encontraron a los dos deportistas con lesiones graves. Posteriormente fueron trasladados a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento.

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La Oficina del Sheriff del condado de Riverside identificó a las víctimas como Georgia Jean, de 56 años, y Levi Pimentel, de 29. Ambos habían viajado desde otros lugares para participar en la actividad.

La empresa aseguró que, según los primeros reportes, no había indicios de fallas en los equipos. No obstante, las circunstancias que provocaron el choque continúan bajo investigación y las autoridades notificaron a la Administración Federal de Aviación (FAA), que recogerá los paracaídas como parte de las diligencias.

Participaban en un intento de récord de paracaidismo

Los dos deportistas hacían parte de un grupo que participaba en una actividad relacionada con un intento de establecer un récord de formación femenina en posición vertical. Esta modalidad consiste en realizar figuras coordinadas en el aire mientras los participantes mantienen una postura similar a la de estar sentados.

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El grupo buscaba reunir a un número récord de mujeres en esa formación. La actividad se desarrollaba en las instalaciones de Skydive Elsinore, donde se produjo el accidente.

La muerte de los dos paracaidistas generó conmoción entre quienes participaban en el encuentro y en la comunidad de este deporte. La empresa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, y manifestó que colaborará con las autoridades durante la investigación.

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Por ahora, no se ha establecido qué provocó exactamente la colisión. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del accidente y establecer si algún factor adicional influyó en el choque ocurrido durante la maniobra de aterrizaje.