Fecha oficial para el último Black Friday del 2026 en Colombia; descuentos de hasta el 80%

Se acerca la recta final del año y, con ella, las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo que despiertan alegría, emoción y momentos de unión en muchos hogares.

Dentro de esta temporada festiva de diciembre, existe una fecha comercial sumamente esperada por los consumidores: las jornadas masivas de ofertas y rebajas, destacándose de manera especial el denominado Black Friday o 'Viernes negro'.

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Si tienes pensado renovar tus artículos del hogar, adquirir dispositivos de última tecnología o adelantarte a la compra de los regalos navideños, es fundamental que conozcas los detalles de esta jornada en el país.



¿Cuándo es el próximo y último Black Friday de 2026 en Colombia?

Si te preguntas cuál es el día exacto para agendar tus compras, la compañía tecnológica de origen chino Lenovo confirmó que el próximo y último Black Friday del año 2026 se llevará a cabo el 27 de noviembre en Colombia.

Junto a esta firma tecnológica, diversos centros de comercio, supermercados de grandes superficies y almacenes anunciarán rebajas en diferentes categorías.

Aunque las promociones cobijan formalmente a este único viernes, debes estar atento porque varias tiendas deciden extender los descuentos durante todo el fin de semana completo.

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Esta ampliación de los días de rebaja te permite contar con más tiempo para evaluar productos, comparar precios y realizar tus adquisiciones con tranquilidad.

El origen del Black Friday se remonta a Estados Unidos, donde comenzó con el objetivo de impulsar el comercio de las tiendas minoristas. Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada en otros países para apoyar el sector comercial y subir las ventas en la recta final del año.

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En Colombia, la adopción de esta jornada es una costumbre clave para quienes buscan cuidar su presupuesto antes de diciembre.

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¿Qué productos tendrán descuento y qué comercios participan en el Viernes Negro?

Durante la jornada del Black Friday 2026 en Colombia, podrás encontrar rebajas que aplican a una amplia variedad de artículos. Las marcas y comercios participantes dispondrán de reducciones de precio en categorías como:

Artículos de tecnología.

Electrodomésticos.

Ropa y prendas de vestir.

Accesorios.

Juguetes.

Tiquetes de vuelos.

En diversos productos, los descuentos anunciados por los comercios pueden alcanzar hasta un 80% de rebaja en algunos casos.

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Por esta razón, muchas personas eligen reservar parte de su dinero con anticipación para comprar objetos necesarios o asegurar los obsequios de Navidad a precios más bajos.

En cuanto a los participantes, la jornada reúne a una gran diversidad de establecimientos. Encontrarás ofertas organizadas tanto por grandes cadenas y supermercados como por pequeños comercios y emprendimientos que buscan impulsar sus productos o servicios.

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¿Cómo aprovechar las ofertas del Black Friday 2026 en tiendas físicas y virtuales?

Para realizar tus compras durante el Black Friday 2026, puedes elegir la modalidad que mejor se adapte a tus necesidades. Las jornadas de descuentos estarán habilitadas mediante dos canales principales:

Tiendas físicas: Puedes acudir directamente a los establecimientos y locales comerciales en el país para seleccionar y adquirir tus productos de manera presencial. Canales virtuales y comercio electrónico: Si prefieres comprar desde casa, puedes hacer uso de las plataformas digitales habilitadas por las marcas.

Desde hace algunos años, las plataformas de comercio electrónico han tenido un auge considerable tanto en Colombia como en el exterior. Comprar a través del canal digital te brinda facilidades y comodidades específicas, tales como:

Servicio accesible a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo.

Envíos a domicilio directamente a tu casa.

Opción de realizar reservas o adquisiciones en línea.

Si estás planificando tus compras de fin de año, ten presente la fecha del 27 de noviembre de 2026 para aprovechar las diferentes alternativas de ahorro que ofrecerá el comercio en el país.

