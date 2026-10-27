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La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / El truco para tener más memoria en tu celular; no tienes que borrar fotos o vídeos

El truco para tener más memoria en tu celular; no tienes que borrar fotos o vídeos

La falta de espacio de almacenamiento puede afectar el rendimiento del celular y dificultar la instalación de nuevas aplicaciones.

Mujer preocupada mirando la pantalla de su teléfono móvil, en relación con el truco para tener más memoria en el celular
Imagen ilustrativa sobre cómo ganar espacio y almacenamiento en tu celular
Foto: imagen realizada con IA
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

El celular se ha convertido en una herramienta indispensable en el día a día, pues permiten comunicarse, trabajar y almacenar información. En estos dispositivos se guardan habitualmente fotografías, videos, documentos personales, contraseñas y correos electrónicos.

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Sin embargo, la acumulación de archivos y la instalación de aplicaciones pesadas o videojuegos pueden agotar rápidamente el espacio disponible, incluso en teléfonos con una capacidad de almacenamiento considerable.

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Cuando la memoria interna se llena, el dispositivo puede presentar dificultades para funcionar con normalidad, instalar nuevas aplicaciones o guardar contenido.

La alternativa para liberar espacio en el celular sin borrar fotos ni videos

De acuerdo con información publicada por portales especializados en tecnología, como Xataka, una alternativa para recuperar espacio sin eliminar recuerdos importantes ni contratar servicios de almacenamiento en la nube consiste en transferir archivos a una memoria USB o a un disco SSD externo, sin necesidad de utilizar un computador.

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Este método permite trasladar fotografías, videos y documentos fuera del teléfono para administrar mejor el almacenamiento disponible. Así, los usuarios pueden conservar sus archivos y reducir la dependencia de los servicios de pago en línea.

¿Cómo usar una memoria USB o un disco SSD externo?

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Antes de transferir los datos, es importante comprobar que el celular sea compatible con la tecnología USB OTG (On-The-Go), que permite conectar dispositivos de almacenamiento externo directamente al teléfono.

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También se debe verificar el tipo de puerto del equipo. Si el conector de la memoria USB o del disco externo no coincide con la entrada del celular, será necesario utilizar un adaptador compatible.

Paso a paso para transferir archivos del celular a una memoria externa

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Una vez comprobada la compatibilidad y conectada la unidad de almacenamiento, sigue estos pasos:

  • Conecta la memoria: inserta la memoria USB o conecta el disco SSD externo al teléfono mediante el puerto correspondiente o un adaptador.
  • Abre el administrador de archivos: accede a la aplicación de archivos que viene instalada en el dispositivo.
  • Selecciona los elementos: elige las fotografías, los videos y los documentos que deseas transferir.
  • Mueve los archivos: selecciona la opción «Mover a» y elige la unidad de almacenamiento externa como destino.

En cuanto a la capacidad, una memoria USB de 128 GB puede ser un punto de partida para respaldar información. Sin embargo, la elección dependerá de la cantidad de archivos que quieras conservar y del espacio que necesites liberar.

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