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La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / ¿Es malo dejar el cargador conectado sin usarlo? Un experto aclara qué puede pasar

¿Es malo dejar el cargador conectado sin usarlo? Un experto aclara qué puede pasar

Aunque esta práctica no representa un riesgo directo para el dispositivo, sí puede generar inconvenientes si no se toman las medidas de precaución necesarias.

Un cargador de celular blanco con su cable USB conectado a un tomacorriente de pared en una pared clara.
Dejar el cargador del celular enchufado a la corriente sin conectar al dispositivo genera un consumo mínimo de energía conocido como 'consumo fantasma'
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Dejar el cargador del celular conectado a la toma de corriente después de completar la carga es una costumbre frecuente en muchos hogares. Sin embargo, esta práctica genera dudas sobre el consumo de electricidad y los posibles riesgos para la seguridad de la vivienda.

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Una prueba técnica realizada por un especialista examinó el comportamiento eléctrico y térmico de un cargador cuando permanece enchufado sin estar conectado al teléfono.

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¿Existe el consumo fantasma de los cargadores de celular?

Dentro de la cultura popular hay la creencia de que los cargadores siguen consumiendo electricidad cuando no están conectados a un teléfono inteligente. Aunque esto ocurre en cierta medida, el gasto energético de los adaptadores modernos suele ser muy bajo.

Una prueba realizada por el electricista Sergio Llorente permitió observar cómo disminuye el consumo al retirar el celular del cable.

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Para analizar el comportamiento del accesorio, el especialista utilizó herramientas de medición, entre ellas un separador de líneas y una pinza de potencia. Con estos instrumentos comparó el consumo durante la carga activa con el registrado después de desconectar el teléfono.

Los resultados mostraron que la demanda de energía disminuyó hasta niveles prácticamente imperceptibles. Esto indica que, en el caso evaluado, el consumo residual del cargador representaba un gasto económico mínimo. No obstante, el consumo puede variar según el modelo, su antigüedad y su eficiencia energética.

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¿Qué pasa con el cargador cuando se deja conectado?

Aunque el consumo eléctrico se reduce considerablemente al retirar el teléfono, la prueba también examinó la temperatura del cargador mientras permanecía conectado a la red eléctrica.

Según las mediciones, el accesorio mantuvo una temperatura cercana a los 28 grados centígrados mientras estaba enchufado, incluso sin el celular conectado. Después de retirarlo de la toma de corriente, la temperatura comenzó a descender.

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Sin embargo, esta medición, por sí sola, no demuestra que exista un riesgo de incendio ni permite determinar el nivel de seguridad de todos los cargadores. Para evaluar estos posibles riesgos también deben considerarse factores como la calidad de los componentes, el estado del accesorio y las condiciones de uso.

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Además, los diseños y los niveles de eficiencia varían entre fabricantes, por lo que los resultados obtenidos con un modelo no necesariamente se reproducen en otros.

Recomendaciones para usar el cargador de forma segura

Aunque el consumo eléctrico de un cargador moderno sin el teléfono conectado suele ser muy bajo, desenchufarlo cuando no se utiliza es una medida sencilla para evitar ese gasto residual y reducir la exposición a posibles fallas eléctricas.

También es importante utilizar cargadores originales o de fabricantes confiables, preferiblemente con las certificaciones de seguridad correspondientes, y revisar periódicamente el estado de los cables y adaptadores. Si el cargador presenta daños visibles, desprende un olor extraño o se calienta de manera inusual, lo recomendable es dejar de utilizarlo y reemplazarlo por uno que cumpla con los requisitos de seguridad.

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