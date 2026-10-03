La función poco conocida del celular que puede aparecer en condiciones extremas

El incremento de la temperatura interna en un dispositivo móvil es una situación relativamente común que no siempre está relacionada con una falla o avería técnica.

Frente a este fenómeno, fabricantes como Apple y Samsung cuentan con mecanismos automáticos de seguridad diseñados para proteger los componentes internos ante niveles elevados de temperatura.

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Los mecanismo de protección del celular

Cuando la temperatura interna de un celular aumenta por encima de los valores habituales, el dispositivo puede comenzar a restringir algunas de sus funciones principales. Este comportamiento no significa necesariamente que el equipo presente una falla.

Tanto Apple como Samsung integran en sus dispositivos protocolos automáticos que se activan cuando el teléfono supera su rango normal de temperatura de funcionamiento.

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Según explica Apple, el equipo inicia un proceso para regular su temperatura interna con el objetivo de proteger sus componentes.

Por su parte, Samsung señala que una temperatura elevada puede generar un mensaje de advertencia en la pantalla para alertar al usuario y prevenir posibles daños en el dispositivo.

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¿Cuáles son las funciones que cambian por las altas temperaturas?

Mientras el teléfono intenta recuperar una temperatura adecuada, el usuario puede experimentar cambios temporales en su rendimiento. Entre las funciones que pueden verse afectadas están el brillo máximo de la pantalla, la velocidad de procesamiento y la carga de la batería.

Samsung precisa que, bajo estas circunstancias, el sistema puede limitar tanto el brillo de la pantalla como el rendimiento del procesador. Además, la carga de la batería puede reducirse o detenerse por completo hasta que el equipo alcance nuevamente una temperatura segura.

Notificaciones de advertencia y apagado de seguridad

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Si la temperatura continúa aumentando, las restricciones aplicadas por el sistema pueden ser mayores. En el caso de Apple, por ejemplo, la pantalla puede mostrar el mensaje “El iPhone necesita enfriarse” cuando la temperatura interna alcanza un nivel que requiere la intervención del usuario.

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Aunque algunas funciones quedan temporalmente suspendidas, Apple señala que el dispositivo continúa disponible para realizar llamadas de emergencia.

Por su parte, Samsung advierte que, si el aumento de temperatura persiste y alcanza niveles más elevados, el teléfono puede apagarse automáticamente como medida de protección.

¿Qué hacer ante un sobrecalentamiento?

Ante una notificación de temperatura elevada, las recomendaciones de los fabricantes apuntan a reducir de inmediato la exposición del dispositivo a fuentes de calor. Entre las medidas sugeridas están retirar el teléfono de la luz solar directa, apagarlo y trasladarlo a un lugar fresco.

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Una vez que el dispositivo recupera una temperatura adecuada dentro de su rango normal de funcionamiento, las funciones que habían sido limitadas o suspendidas vuelven a operar con normalidad.