¿Hay vida después de la muerte? Estudio científico analiza recuerdos de vidas pasadas

Si alguna vez te has preguntado si es posible volver a nacer después de morir, no estás solo. La creencia en la reencarnación ha perdurado a lo largo de los siglos en múltiples culturas, religiones y tradiciones como el budismo.

Aunque la comunidad científica aún no ha encontrado pruebas concluyentes que demuestren de manera definitiva que existan las vidas pasadas, la falta de evidencia empírica no ha impedido que diversos académicos aborden el tema con rigor investigativo.

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El interés formal desde la psiquiatría comenzó en la década de 1960 con el investigador Ian Stevenson, quien viajó por distintos países documentando testimonios sobre supuestos recuerdos anteriores.



Su labor quedó asentada en la Universidad de Virginia, institución que a través de su División de Estudios Perceptivos lleva más de 60 años reuniendo y catalogando información sobre lo que en el ámbito académico se denomina “casos de tipo reencarnación”.



¿Qué dice la ciencia sobre la reencarnación y los recuerdos de vidas pasadas?

Para abordar este fenómeno sin asumir de antemano si los testimonios son verídicos, un equipo de la Universidad de Virginia, bajo la dirección de la investigadora en neurociencia cognitiva Saeedeh Sadeghi, realizó un nuevo análisis publicado en la revista científica Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.

El objetivo central de este trabajo no consistía en probar científicamente el fenómeno espiritual de la reencarnación, sino en identificar patrones comunes dentro de un corpus masivo de relatos.

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Para ello, la investigación evaluó un total de 1.678 casos de niños pequeños que narraban de manera espontánea nombres, lugares o vivencias de personas ya fallecidas.

Entre las variables cuantitativas más relevantes que midieron los científicos se encuentra el denominado “tiempo de intermisión”, definido como el lapso transcurrido entre la muerte del individuo cuya vida se relata y el posterior nacimiento del niño que afirma recordarla.

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Al analizar la información disponible sobre 1.319 casos específicos reportados por la publicación Popular Mechanics, los investigadores calcularon que la mediana de intermisión es de 16 meses, aunque se registraron variaciones extremas en las que la brecha temporal entre ambos acontecimientos alcanzó hasta 150 años.

Según las conclusiones publicadas en la revista especializada, existen patrones identificados en las narraciones que no lograron explicarse de forma completa únicamente mediante las variables culturales y psicológicas que fueron objeto de evaluación.

¿Qué casos de niños con recuerdos de vidas pasadas han investigado los científicos?

Dentro de los miles de registros archivados por la Universidad de Virginia, se destacan dos casos documentados ampliamente en medios especializados que ilustran la metodología de verificación empleada por los investigadores:

El caso de James (Luisiana): A los tres años de edad, este menor comenzó a sufrir pesadillas recurrentes sobre un accidente aéreo en el que un avión se incendiaba. En sus relatos, James aseguraba haber sido piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial, mencionando de forma explícita el portaaviones Natoma Bay y a un compañero llamado Jack Larsen. Tras realizar indagaciones históricas, se encontraron coincidencias entre sus afirmaciones y los registros biográficos de James Huston Jr., un piloto estadounidense que falleció en 1945 cuando derribaron su aeronave sobre el océano Pacífico.

A los tres años de edad, este menor comenzó a sufrir pesadillas recurrentes sobre un accidente aéreo en el que un avión se incendiaba. En sus relatos, James aseguraba haber sido piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial, mencionando de forma explícita el portaaviones Natoma Bay y a un compañero llamado Jack Larsen. Tras realizar indagaciones históricas, se encontraron coincidencias entre sus afirmaciones y los registros biográficos de James Huston Jr., un piloto estadounidense que falleció en 1945 cuando derribaron su aeronave sobre el océano Pacífico. El caso de Ryan (Oklahoma): Cuando tenía cuatro años, el niño observó una fotografía antigua sobre el Hollywood de la década de 1930 y señaló a un hombre que aparecía en la escena como un actor secundario sin acreditar. Ryan afirmó que él era la persona de la imagen. Al investigar la identidad del individuo, los especialistas confirmaron que se trataba de Marty Martyn, un antiguo agente de Hollywood. A través del rastreo de datos históricos y familiares, la investigación logró contrastar de forma precisa 55 detalles específicos aportados por el niño sobre la vida y entorno de Martyn.

A pesar de las coincidencias documentadas en los expedientes y de las tendencias estadísticas del tiempo de intermisión, la ciencia enfatiza que la existencia de la reencarnación continúa sin estar demostrada empíricamente.

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Los científicos centrados en el área continúan evaluando y catalogando minuciosamente los testimonios acumulados en sus archivos.

