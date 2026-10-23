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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / La escalofriante teoría de Mhoni Vidente sobre la muerte de un sacerdote por una cruz

La escalofriante teoría de Mhoni Vidente sobre la muerte de un sacerdote por una cruz

Mhoni Vidente sorprendió a sus seguidores al compartir su hipótesis sobre la muerte de un sacerdote durante una misa en Ecuador.

Fotomontaje de Mhoni Vidente en primer plano a la izquierda y, al fondo en blanco y negro, la imagen de la iglesia durante la misa del sacerdote Patricio Sánchez.
Mhoni Vidente ofreció sus polémicas declaraciones sobre la trágica muerte del sacerdote Patricio Sánchez en Guayaquil
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Continúan las reacciones por la muerte del sacerdote Patricio Sánchez durante una misa celebrada en Guayaquil, Ecuador, el pasado sábado 17 de octubre. En esta ocasión, la astróloga cubana Mhoni Vidente planteó una hipótesis de carácter espiritual en la que relacionó el suceso con supuestas fuerzas oscuras.

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La teoría de Mhoni Vidente sobre la muerte de Patricio Sánchez

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Días después de lo ocurrido, Mhoni Vidente se pronunció sobre el caso a través de las redes sociales. En sus declaraciones, la vidente sostuvo que el fallecimiento del religioso no habría sido un simple accidente, sino que estaría relacionado con un supuesto fenómeno sobrenatural.

Según su interpretación, la caída de la cruz habría sido una “obra del diablo”. Además, afirmó que fuerzas demoníacas estarían detrás de lo sucedido y las relacionó con el Vaticano. También describió el incidente como parte de unas supuestas “manifestaciones malignas”.

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En su explicación, la astróloga vinculó el accidente que acabó con la vida de Patricio Sánchez con el estado de salud del papa León XIV, quien, según sus declaraciones, habría sido sometido a una cirugía pulmonar el 13 de octubre de 2026. Mhoni Vidente afirmó que, al no poder alcanzar sus supuestos objetivos contra el pontífice, esas fuerzas habrían enviado “manifestaciones malignas en el mundo entero”, entre las que incluyó el incidente ocurrido en Ecuador.

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De igual manera, sostuvo que los feligreses no se habrían percatado de lo que sucedía porque estaban rezando el rosario con la cabeza agachada, al igual que el sacerdote. La vidente también se refirió a un sismo que habría ocurrido durante la madrugada y aseguró que este no provocó la caída de la estructura, sino que el desprendimiento se produjo mientras se celebraba la misa.

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Finalmente, lanzó una advertencia sobre lo que, según sus creencias, podría ocurrir en el futuro, “Vienen cosas peores, porque el diablo está suelto”.

Cabe señalar que estas declaraciones corresponden a las creencias e interpretaciones esotéricas de Mhoni Vidente. No hay evidencia científica que permita atribuir la muerte del sacerdote a fuerzas sobrenaturales.

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¿Cómo murió el padre Patricio Sánchez?

El sábado 17 de octubre de 2026, en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil, Ecuador, el padre Patricio Sánchez Molinari, de 52 años, se encontraba celebrando la primera misa de la mañana, alrededor de las 6:20 a. m.

En medio de la transmisión en vivo de la ceremonia religiosa, una pesada estructura de madera instalada detrás del altar se desprendió de manera repentina y cayó sobre el sacerdote.

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Pese a los intentos de los asistentes por auxiliarlo y solicitar atención médica, el religioso falleció a causa de las graves lesiones sufridas en el impacto.

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Video: sacerdote murió tras caerle una cruz encima durante una misa en Ecuador
Video: sacerdote murió tras caerle una cruz encima durante una misa en Ecuador
/Foto: redes sociales

De acuerdo con los reportes preliminares atribuidos a la Policía ecuatoriana, el caso se investiga como una muerte accidental relacionada con una posible falla estructural. Entretanto, la comunidad religiosa y los familiares del sacerdote esperan que se esclarezcan las causas materiales del desprendimiento.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad continúa recordando la labor pastoral de Patricio Sánchez y espera conocer las conclusiones de los peritajes sobre lo ocurrido.

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