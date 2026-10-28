Cómo saber si un consultorio es seguro antes de aplicarte bótox o ácido hialurónico

En una entrevista concedida al programa El Klub de la emisora La Kalle, la médica especialista Karen Quevedo expuso la urgencia de verificar la idoneidad de los profesionales e instalaciones antes de someterse a tratamientos estéticos inyectables como la toxina botulínica o el ácido hialurónico.

Cuando decides hacerte un retoque en el rostro, debes asegurarte de acudir a un consultorio habilitado y no a un establecimiento comercial sin respaldo sanitario.

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¿Cómo saber si el médico que me va a inyectar está registrado legalmente en Colombia?

Para validar la legalidad de un profesional, solo necesitas ingresar a la plataforma pública del ReTUS (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud) desde el buscador de Google.



En este sistema oficial puedes digitar el número de cédula o el registro médico del profesional para verificar si cuenta con la titulación universitaria en medicina.

Un médico general cursa siete años de carrera sobre anatomía, fisiología y reología de productos, además de dos a tres años de especialización.

En contraste, la Resolución 711 de 2001 delimita que las cosmetólogas y esteticistas reciben una formación técnica de aproximadamente un año centrada en masajes, limpiezas faciales o depilación, por lo cual la ley les prohíbe taxativamente realizar procedimientos inyectables o invasivos.

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De hecho, someterte a inyecciones con personal no médico puede derivar en complicaciones severas e irreversibles como la obstrucción de vasos sanguíneos, necrosis del tejido y ceguera.

Otra señal de alerta al revisar la oferta profesional es el nombre comercial del sitio: si el establecimiento se promociona bajo la denominación genérica de "estética" o no identifica claramente al médico responsable con el prefijo "Doctor", debes dudar.

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Los profesionales que han dedicado años a su formación académica exponen siempre su título y asumen la responsabilidad directa del paciente durante la valoración, la aplicación y los controles posteriores.

¿Qué es la Estrella Azul y cómo identificar si un consultorio estético está habilitado?

No basta con revisar el perfil del profesional; el espacio físico donde se realiza la aplicación debe cumplir con exigentes normas de bioseguridad.

Durante su intervención en El Klub de La Kalle, la doctora Karen Quevedo explicó que los establecimientos autorizados para procedimientos inyectables deben exhibir visiblemente en su sala de espera un distintivo oficial denominado Estrella Azul.

Esta insignia certifica que el consultorio cuenta con la habilitación otorgada por las autoridades de salud para prestar servicios en áreas como medicina general, dermatología o medicina estética.

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Jamás debes permitir que te inyecten en peluquerías o centros de belleza donde el ambiente no esté esterilizado, ya que la presencia de partículas o residuos en el aire incrementa el riesgo de infecciones.

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Como paciente, tienes el derecho pleno de solicitar previamente por mensaje o foto el certificado de la Estrella Azul y la habilitación de la clínica.

Adicionalmente, la seguridad del procedimiento abarca la verificación del producto. El insumo (como el ácido hialurónico) debe contar con registro Invima y ser destapado directamente en tu presencia.

Los ácidos hialurónicos originales vienen pre-rellenados en su propia jeringa estéril de fábrica, lo que impide que el producto sea extraído de frascos masivos o compartido entre diferentes pacientes.

Tienes derecho a tomar fotografías o videos de la caja, la fecha de vencimiento, el número de lote y los stickers de seguridad para guardarlos en tu expediente personal.

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Actualmente, con el propósito de proteger la vida de los usuarios y frenar el intrusismo, se tramita en el Senado el Proyecto de Ley 189, liderado por el gremio médico para sancionar penalmente al personal no calificado que realice inyecciones y procedimientos invasivos sin la debida titulación.

Mira la entrevista completa aquí: