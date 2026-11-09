Bótox para el bruxismo: experta explica sus beneficios para aliviar el rechinamiento dental

La toxina botulínica, conocida popularmente como bótox, posee importantes propiedades terapéuticas más allá del ámbito puramente estético gracias a su capacidad para relajar la musculatura de forma temporal.

Uno de sus usos médicos más destacados es el tratamiento del bruxismo, una condición en la cual tiendes a apretar o rechinar los dientes involuntariamente durante el día o mientras duermes.

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Al aplicar el producto directamente en los músculos temporal y macetero, la toxina alivia la fuerza constante que ejerces sobre la mandíbula,

así lo explicó reconocida doctora estética por su paso el El Klub de La Kalle.

Esto permite que los músculos se relajen, evitando el desgaste dental y logrando que te levantes por la mañana sin los molestos dolores de cabeza asociados a la tensión mandibular.

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Otra aplicación médica de gran impacto es el abordaje de la hiperhidrosis o sudoración excesiva. Si sufres de sudor constante que moja tus axilas o humedece permanentemente tus manos dificultando tus actividades diarias, la toxina botulínica ofrece una alternativa efectiva.

Al inyectarse en las zonas afectadas, como las palmas de las manos, el producto disminuye de manera directa la producción de sudor, brindándote mayor comodidad y tranquilidad en tus interacciones cotidianas.

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¿Por qué ha aumentado el uso de la toxina botulínica en la estética masculina?

En los últimos años, la consulta médica por procedimientos estéticos en hombres ha experimentado un incremento constante. De hecho, descontando el injerto capilar y las terapias para la caída del cabello, la aplicación de toxina botulínica se ha posicionado como el procedimiento número uno en la consulta estética masculina.

Existe la falsa creencia de que realizarse retoques estéticos en la cara puede feminizar las facciones de un hombre. La medicina estética aclara que esto es totalmente falso cuando el tratamiento se realiza respetando la anatomía masculina.

Muchos hombres acuden a aplicarse toxina botulínica dos o tres veces al año para prevenir o suavizar arrugas en el tercio superior del rostro sin perder la masculinidad ni la naturalidad de sus expresiones.

Incluso han surgido aplicaciones masculinas más especializadas como el "Scrotox", un procedimiento donde se aplica toxina botulínica en el escroto o los testículos.

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Este tratamiento busca relajar la piel de la zona para disminuir las arrugas y generar una percepción visual de mayor volumen al evitar la contractura muscular local.

¿Cómo garantizar una aplicación médica segura y evitar engaños?

Si decides someterte a la aplicación de toxina botulínica, ya sea por razones médicas o estéticas, debes tener en cuenta ciertas precauciones fundamentales para proteger tu salud:

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