Así puedes prevenir la alopecia o calvicie antes de pensar en un trasplante capilar

La alopecia androgenética es la causa más común de la pérdida progresiva del cabello, caracterizada por un componente predominantemente genético y hereditario.

Durante su intervención en el espacio consultorio de El Klub de La Kalle, la doctora Karen Quevedo explicó que esta condición afecta con gran frecuencia a los hombres que tienen antecedentes familiares de calvicie o frentes amplias.

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A diferencia de otros tipos de caída temporal del cabello —como el efluvio telógeno provocado por picos de estrés o las alteraciones hormonales asociadas al embarazo en las mujeres—, la alopecia androgenética es un proceso biológico continuo.

El síntoma principal para detectar el inicio de la alopecia androgenética es el afinamiento progresivo del hebra capilar.

El paciente nota que el pelo se vuelve extremadamente delgado, débil y pierde su grosor natural, haciéndose más evidente en la zona de las entradas y la región frontal de la cabeza.

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La doctora Quevedo enfatizó que los pacientes con esta predisposición vienen "programados genéticamente para quedarse calvos", por lo que requieren un diagnóstico médico temprano y un plan de mantenimiento constante para evitar que la raíz del folículo se atrofie definitivamente.

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¿Cuáles son los tratamientos de terapia capilar más efectivos sin cirugía?

Antes de considerar una intervención quirúrgica mayor, existen alternativas médicas mínimamente invasivas enfocadas en estimular el folículo, frenar la caída y promover el crecimiento de cabello nuevo.

En la entrevista realizada en El Klub de La Kalle, la doctora Karen Quevedo destacó que la tendencia actual en medicina capilar apunta a la combinación de tecnologías avanzadas y mesoterapia inyectada:

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Gorra de fotobiomodulación LED: Es un dispositivo en forma de gorra que se coloca directamente sobre el cuero cabelludo. Utiliza luces LED especializadas para estimular la microcirculación, la producción celular y el crecimiento del cabello, siendo el tratamiento inicial ideal para pacientes jóvenes o en etapas tempranas de afinamiento capilar.

Es un dispositivo en forma de gorra que se coloca directamente sobre el cuero cabelludo. Utiliza luces LED especializadas para estimular la microcirculación, la producción celular y el crecimiento del cabello, siendo el tratamiento inicial ideal para pacientes jóvenes o en etapas tempranas de afinamiento capilar. Infiltración con Dutasteride: Consiste en la aplicación de microinyecciones directas en el cuero cabelludo de Dutasteride combinado con nutrientes. Este medicamento actúa bloqueando de manera localizada la enzima encargada de debilitar el folículo piloso en la alopecia androgenética, deteniendo el avance de la caída.

Consiste en la aplicación de microinyecciones directas en el cuero cabelludo de Dutasteride combinado con nutrientes. Este medicamento actúa bloqueando de manera localizada la enzima encargada de debilitar el folículo piloso en la alopecia androgenética, deteniendo el avance de la caída. Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y Fibrina: Para este procedimiento se extrae una muestra de sangre del propio paciente, la cual se centrifuga para aislar las plaquetas cargadas de factores de crecimiento. Posteriormente, se inyecta en el cuero cabelludo junto con vitaminas e hidratantes. Al ser un producto autólogo (obtenido del propio cuerpo), es completamente seguro y no genera reacciones alérgicas, devolviendo vitalidad y grosor al cabello.

Para este procedimiento se extrae una muestra de sangre del propio paciente, la cual se centrifuga para aislar las plaquetas cargadas de factores de crecimiento. Posteriormente, se inyecta en el cuero cabelludo junto con vitaminas e hidratantes. Al ser un producto autólogo (obtenido del propio cuerpo), es completamente seguro y no genera reacciones alérgicas, devolviendo vitalidad y grosor al cabello. Exosomas capilares: Constituyen una de las innovaciones médicas más recientes en tendencia para la regeneración y nutrición profunda de los tejidos folicuarias.

Para lograr resultados visibles y sostenidos en el tiempo, la especialista recomendó realizar sesiones periódicas de mantenimiento.

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Por ejemplo, en el caso de la mesoterapia capilar inyectada, se aconseja cumplir con un esquema mínimo de cuatro aplicaciones al año para preservar la densidad y salud del pelo.

¿El trasplante capilar es una solución definitiva o requiere mantenimiento?

Existe el mito frecuente de que realizarse un trasplante o injerto capilar resuelve la calvicie para siempre sin necesidad de cuidados adicionales, lo cual es falso.

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La doctora Karen Quevedo aclaró en El Klub de La Kalle que, si bien las unidades foliculares trasplantadas a las entradas o la coronilla provienen de zonas no afectadas genéticamente, el resto del cuero cabelludo conserva su programación original hacia la calvicie.

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Por lo tanto, el paciente trasplantado debe asumir que requerirá un plan de mantenimiento continuo con mesoterapias e infiltraciones para evitar perder el cabello nativo adyacente.

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Asimismo, la especialista hizo un llamado vehemente a no posponer la consulta médica a la espera de quedarse completamente calvo para operarse.

Consultar a tiempo e iniciar terapias capilares no quirúrgicas permite fortalecer el cabello existente, recuperar densidad y reducir significativamente la cantidad de unidades foliculares que se necesitarían en una futura cirugía, representando un ahorro económico sustancial.

Finalmente, recalcó la importancia de verificar que el trasplante capilar sea ejecutado exclusivamente por médicos implantólogos y especialistas certificados, evitando ponerse en manos de profesionales sin las competencias requeridas.

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Mira la entrevista completa aquí: