Usos médicos del bótox en el bruxismo y la sudoración excesiva; así funciona

Si alguna vez has asociado la toxina botulínica únicamente con la reducción de líneas de expresión en el rostro, debes saber que su alcance médico va mucho más allá de la cosmética convencional.

En el campo de la medicina estética y funcional, la doctora Karen Quevedo explica que este producto posee propiedades terapéuticas clave que permiten relajar la musculatura y aliviar distintas afecciones clínicas que afectan la calidad de vida diaria.

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¿Cómo funciona el bótox para tratar el bruxismo y la hiperhidrosis?

El bruxismo es una condición en la cual el paciente aprieta los dientes de manera involuntaria y continua, ejerciendo una presión constante sobre los músculos temporal y masetero.



Cuando un profesional médico aplica toxina botulínica en estas zonas anatómicas específicas, los músculos logran relajarse y dejan de tensionarse de forma desmedida.



Como resultado directo de este tratamiento, los pacientes experimentan un alivio significativo y logran levantarse en las mañanas sin el habitual dolor de cabeza derivado del apretamiento nocturno.

Por otro lado, la toxina botulínica se ha convertido en una alternativa médica altamente efectiva para combatir la hiperhidrosis o sudoración excesiva.

Esta afección se manifiesta en personas que presentan una sudoración desmedida o involuntaria, por ejemplo en las palmas de las manos, generando molestias al realizar actividades cotidianas o al interactuar socialmente.

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La aplicación de bótox en las manos permite disminuir notablemente la producción de sudor en la zona tratada, ofreciendo una solución clínica confiable para quienes padecen esta condición.

¿Por qué aumenta el uso de bótox en hombres y qué mitos existen sobre la estética masculina?

En los últimos años, la consulta médica por procedimientos estéticos en el público masculino ha registrado un incremento constante.

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Aunque el trasplante capilar y las terapias para combatir la alopecia androgenética siguen siendo de las intervenciones más solicitadas por los hombres, la toxina botulínica se sitúa como el procedimiento número uno de retoque inyectable en la consulta clínica masculina.

Existe el mito frecuente de que someterse a retoques estéticos inyectables puede feminizar los rasgos del rostro masculino; sin embargo, la doctora Karen Quevedo aclara que esta creencia es totalmente falsa.

Aplicada con el criterio y la técnica adecuada por un médico experto, la toxina botulínica conserva la masculinidad y la estructura natural del rostro.

Por esta razón, cada vez más hombres acuden a realizarse retoques periódicos, los cuales suelen aplicarse entre dos y tres veces al año debido a la duración temporal del producto, que oscila entre 3 y 5 meses en el organismo.

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Además de las aplicaciones faciales tradicionales para suavizar líneas en la frente o el entrecejo, en el ámbito masculino se han desarrollado usos específicos como el denominado "Scrotox", en el cual se inyecta toxina botulínica en el escroto para relajar la zona, disminuir arrugas y generar una percepción de mayor volumen al evitar la contractura muscular.

¿Qué debes tener en cuenta al aplicarte toxina botulínica y cómo verificar que el profesional sea médico?

Si decides realizarte un tratamiento con toxina botulínica, debes tener en cuenta aspectos fundamentales de seguridad clínica y regulación.

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La toxina botulínica viene originalmente en un frasco en forma de polvo que requiere ser reconstituida con solución salina por el médico antes de su inyección, conservándose habitualmente en refrigeración.

Es indispensable que este procedimiento lo realice únicamente un médico titulado con registro INVIMA y no una cosmetóloga o esteticista.

Según la Resolución 711 de 2001, las cosmetólogas y esteticistas tienen una formación técnica enfocada en masajes o limpiezas faciales, pero carecen de los 7 años de estudio en anatomía y fisiología requeridos para aplicar sustancias inyectables.

La mala aplicación de la toxina botulínica o de sustancias inyectables por personal no calificado puede acarrear complicaciones severas para la salud, tales como obstrucción vascular, necrosis tisular e incluso ceguera.

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Asimismo, debes desconfiar de las ofertas con costos excesivamente bajos —como promociones de bótox por $300.000 o $400.000 pesos colombianos—, ya que los productos originales de calidad médica tienen costos elevados que superan o se aproximan al millón de pesos por aplicación.

Para verificar la autenticidad del profesional y del consultorio, puedes consultar previamente en la plataforma oficial ReTHUS introduciendo el número de registro médico o la cédula del especialista que te atenderá.

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Adicionalmente, el establecimiento debe exhibir la estrellita azul de habilitación en la sala de espera, el cual certifica que el lugar está autorizado por las autoridades sanitarias para la aplicación de procedimientos médicos inyectables.

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