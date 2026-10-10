Rezos y mantras para alejar espíritus malignos o tormentosos; ¿realmente funcionan?

El investigador paranormal y parapsicólogo Edwin Robles pasó por El Klub de La Kalle y abordó una de las dudas más frecuentes relacionadas con los fenómenos sobrenaturales, ¿los rezos, mantras e invocaciones realmente sirven para alejar a los espíritus malignos o entidades que algunas personas consideran perturbadoras?

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¿Qué dijo Edwin Robles sobre los rezos?

Ante la pregunta de si oraciones tradicionales, como el Padre Nuestro, o los mantras pueden ayudar a alejar presencias oscuras, Robles afirmó que estas prácticas pueden funcionar y explicó que, desde su perspectiva, están relacionadas con principios energéticos.



Durante la entrevista, el especialista aseguró: “Existen palabras de poder, existen los mantras, los yantras y los sistemas de mandalas que uno puede llegar a realizar con las manos para poder bloquear ese tipo de energía”.

El parapsicólogo también habló sobre los mudras, gestos que se realizan con las manos y que, según explicó, pueden contribuir a armonizar los centros energéticos o chakras del cuerpo. Entre ellos, mencionó los relacionados con el vientre, el plexo solar y la garganta.

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De acuerdo con la interpretación de Robles, estos recursos funcionarían como mecanismos de protección ante lo que considera ataques espirituales o manifestaciones paranormales. En ese contexto, mencionó fenómenos conocidos popularmente como Shadow People o personas sombra, además de otras presencias que describió durante la conversación.

Cabe señalar que estas explicaciones corresponden a las creencias y planteamientos del investigador y no cuentan con evidencia científica concluyente que demuestre la existencia de entidades sobrenaturales o que estas prácticas permitan repelerlas.

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¿Los objetos religiosos también protegen contra los espíritus malignos?

Al ser consultado sobre el uso de agua bendita y las oraciones religiosas tradicionales, Edwin Robles explicó que su efectividad, desde su perspectiva, depende de la fe de cada persona.

“Si tú le crees, si tú tienes la fe destinada en ello, dale, eso te puede servir”, afirmó durante la entrevista.

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Sin embargo, el investigador señaló que, en su práctica, prefiere recurrir a elementos de origen natural que, según sus creencias, ayudarían a liberar las malas energías.

Para proteger los espacios del hogar, recomendó utilizar varas de bambú y palo santo, así como cultivar plantas como la ruda, la pasiflora y la hierbabuena. También mencionó minerales como el cuarzo, el lapislázuli, el ónice y la acerina.

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Estas recomendaciones forman parte de las prácticas espirituales descritas por Robles. No obstante, no existe evidencia científica concluyente de que estos elementos protejan contra espíritus o entidades paranormales.

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