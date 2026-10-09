Oración del desespero: el rezo que promete recuperar el amor de tu pareja

La oración del desespero se ha convertido en uno de los rezos más buscados en internet por quienes atraviesan una crisis de pareja.

En el mundo del esoterismo y las creencias populares, esta plegaria está diseñada con un objetivo muy específico: lograr que una persona pierda la tranquilidad y sienta la necesidad imperiosa de buscar a su expareja. Sin embargo, detrás de este rezo al espíritu del desespero, existen reglas, significados y debates psicológicos que debes conocer antes de realizarlo.

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Texto original de la oración del desespero

Para que este rezo tenga el efecto deseado según los practicantes, se suele encender una vela (blanca para la paz o roja para la pasión) y pronunciar con fe las siguientes palabras:



"En el nombre de Dios, yo te invoco a ti, Espíritu del Desespero, espíritu intranquilo, espíritu del dominio y del amor. Invoco a las fuerzas de los cuatro vientos, de las sendas y los lugares, para que me ayuden en esta hora de angustia.



Yo los conjuro en este momento para que me ayuden a dominar los cinco sentidos, el juicio, el pensamiento, el espíritu vivo y la firme voluntad de (di el nombre de la persona). Que no pueda mirar a nadie más que a mí, que su amor y su cariño solo me pertenezcan a mí, y que mi presencia le sea completamente atractiva e indispensable.

Espíritu del desespero fuerte, entra en su mente para que no pueda tener tranquilidad ni en su día ni en su noche. Que si está durmiendo, me sueñe; que si está despierto, me piense. Que no encuentre paz en ninguna mesa, ni en ninguna silla, ni con ninguna otra compañía que no sea la mía. Que la comida le sea insípida y el sueño le sea esquivo si yo no estoy a su lado.

Con dos te veo, con tres te ato, y el corazón te parto. San Marcos de León, amánsale el orgullo; Santa Marta, domínale las intenciones; Espíritu del Desespero, haz que corra a buscarme. Que (di el nombre de la persona) venga arrastrándose a mis pies, suplicante, manso y arrepentido de haberme dejado.

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Que su voluntad ya sea la mía, que rompa cualquier obstáculo en su camino y que su único deseo sea llamarme y regresar de inmediato. Que así sea, así sea y así será."

¿Qué es la oración al espíritu del desespero?

Esta plegaria no pertenece al canon de la iglesia tradicional, sino a la magia popular y al misticismo urbano. Quienes recurren a la oración del desespero fuerte buscan influir en los pensamientos de un ser amado.

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La creencia popular afirma que el ritual genera una especie de inquietud mental en la otra persona, impidiéndole dormir, comer o estar en paz hasta que se comunique o regrese de manera voluntaria.

A diferencia de los rezos de protección, esta es una oración para que regrese y pida perdón, enfocada en doblegar el orgullo y acelerar los tiempos del retorno amoroso.

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Si decides realizar la oración del desespero para que te busque, la tradición esotérica sugiere repetir el proceso durante tres noches consecutivas. El uso de velas y la concentración absoluta son elementos clave en este tipo de amarres de amor.

Los expertos en el tema espiritual recomiendan visualizar con claridad el rostro de la persona mientras se recita el texto, canalizando toda la energía hacia ese propósito específico.