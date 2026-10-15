Anuel AA presume lujoso vehículo de su hija Emmaluna, de un año: "Un Lamborghini”

Anuel AA volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video de un Lamborghini fucsia que pertenece a su hija Emmaluna Gazmey, fruto de su relación con Laury Saavedra. La pequeña, nacida en enero de 2025, ya tiene su propia versión del lujoso vehículo.

La grabación, publicada el martes 13 de octubre, muestra a la niña sobre el llamativo automóvil, un modelo infantil inspirado en el diseño original. El regalo despertó comentarios entre los seguidores del cantante de trap, quienes destacaron la ternura de la pequeña.

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¿Cómo es el Lamborghini de la hija de Anuel AA?

El vehículo de color fucsia se convirtió en el protagonista de la publicación del artista puertorriqueño, quien acompañó el video con un mensaje dedicado a su hija: “Mi princesa Emmaluna Gazmey también tiene un Lamborghini”, escribió el cantante junto a varios emojis.

Aunque se trata de una versión diseñada para niños, el automóvil conserva la inspiración del modelo original de la reconocida marca italiana; varios seguidores reaccionaron al detalle que el intérprete compartió con sus seguidores.

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En las imágenes, el cantante de trap decidió no mostrar el rostro de la menor. Para proteger su identidad, cubrió esa parte del video con un sticker de un bebé, una decisión que también adoptó junto a Laury Saavedra en otras publicaciones relacionadas con su hija.

De acuerdo con información difundida por algunos medios de comunicación, La mamá de la menor habría explicado anteriormente que busca que Emmaluna crezca con una vida normal, sin las presiones que puede implicar la fama desde sus primeros años. Por eso, la pareja mantiene reservado ese aspecto de su vida familiar.

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Hace poco, el intérprete también compartió un video en el que aparece junto a su hija. Al parecer, el encuentro habría ocurrido en Miami. Las imágenes recibieron comentarios de sus seguidores, quienes resaltaron su faceta como papá lejos de los escenarios.

¿Cuántos hijos tiene Anuel AA?

Anuel AA tiene cuatro hijos reconocidos, fruto de diferentes relaciones sentimentales. Su primogénito es Pablo Anuel Gazmey Cuevas, nacido en 2013, durante su relación con Astrid Cuevas, quien estuvo presente en distintas etapas de la vida del artista.

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Después nació Gianella, hija del cantante con Melissa Vallencilla. La paternidad estuvo rodeada de polémica y comentarios públicos, pues circularon rumores sobre la relación entre ambos y dudas acerca del vínculo del intérprete con la niña.

Posteriormente, el cantante tuvo a Cattleya con Yailin La Más Viral. La pareja se casó en junio de 2022 y se separó a comienzos de 2023. La pequeña se convirtió en otra de las integrantes de la familia del artista, cuya vida sentimental suele ser viral entre sus seguidores.

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Su hija menor es Emmaluna Gazmey, nacida en enero de 2025, fruto de su relación con Laury Saavedra. La pequeña volvió a ocupar la atención de los internautas con el video del Lamborghini infantil, una publicación que mostró otro aspecto de la vida del cantante lejos de los escenarios.