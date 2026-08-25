Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, sorprende con su apariencia actual: así luce

Cattleya, hija de Yailin la Más Viral y Anuel AA, volvió a llamar la atención de los seguidores de sus padres después de que se conocieran nuevas imágenes de la pequeña, quien recientemente apareció con un cambio de look que no pasó desapercibido.

La menor ha crecido mientras sus padres han mantenido sus respectivas carreras en el mundo de la música y, aunque no aparece constantemente en las publicaciones de ambos, cada vez que Yailin comparte fotografías o videos junto a ella, sus seguidores suelen reaccionar a los cambios que ha tenido.

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Esta vez, uno de los detalles que más comentarios generó fue su cabello. Cattleya dejó atrás el estilo rizado que muchos recuerdan de sus primeras apariciones y ahora luce un nuevo corte acompañado de un cambio en la forma de llevar su cabello.

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Las imágenes también permitieron notar que la pequeña ha crecido considerablemente desde las primeras fotografías que sus padres compartieron después de su nacimiento.

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Durante las últimas horas, Yailin la Más Viral volvió a mostrar algunos momentos junto a su hija Cattleya a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, la cantante y empresaria dejó ver el nuevo look de la menor, quien aparece con el cabello diferente al que acostumbraba llevar durante sus primeros años.

Según las imágenes compartidas, Cattleya ahora luce el cabello alisado y con un nuevo corte que incluye capúl, un detalle que modificó por completo su apariencia.

El cambio rápidamente llamó la atención de los seguidores de Yailin, especialmente de quienes han visto crecer a la niña a través de las publicaciones de su mamá.

Durante sus primeras apariciones, Cattleya se caracterizaba por llevar el cabello completamente rizado. Ahora, con su nuevo estilo, luce diferente y mucho más grande.

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Pero el cabello no fue el único detalle que sorprendió. La edad de la menor también hace evidente cuánto ha cambiado en los últimos meses, pues ya dejó atrás la apariencia de bebé con la que muchos usuarios la recuerdan.

Las nuevas fotografías hicieron que los seguidores comentaran sobre su crecimiento y sobre el parecido que encuentran con sus padres.

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¿Cuántos años tiene Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA?

Cattleya nació el 13 de marzo de 2023, fruto de la relación que mantuvieron Yailin y Anuel AA.

La pequeña cumplió 3 años este 2026, una edad que marca una diferencia notable frente a las primeras imágenes que se conocieron de ella.

Su nacimiento ocurrió después de que sus padres anunciaran su separación, semanas antes de que la niña llegara al mundo.

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Desde entonces, Cattleya ha crecido principalmente bajo el cuidado de su entorno familiar, aunque su mamá suele compartir algunos momentos de su vida.

Yailin ha mostrado diferentes etapas de la pequeña en sus redes sociales, aunque no publica constantemente fotografías de ella. Por eso, cada nueva aparición suele generar comentarios entre quienes siguen la vida de la artista dominicana.

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En esta ocasión, el nuevo look fue el detalle que más llamó la atención.