Alcalde de pequeño municipio conquista las redes por su atractivo: ¿quién es?

Jhon Aristizábal Rendón, alcalde de Buenavista, Quindío, se convirtió en uno de los personajes que más comentarios ha recibido en redes sociales durante los últimos días, aunque esta vez el motivo no está relacionado directamente con una decisión de su administración.

El mandatario apareció en videos para invitar a los colombianos a visitar el municipio y apoyar la recuperación de la economía local después de las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

Sin embargo, mientras Aristizábal hablaba de la situación de Buenavista y hacía un llamado para que más personas conocieran el territorio, varias internautas terminaron concentrándose en otro detalle: su apariencia física.



Las publicaciones comenzaron a llenarse de comentarios de mujeres que aseguraban estar interesadas en visitar el municipio.



Incluso, algunas aprovecharon el nombre de Buenavista para hacer juegos de palabras con el aspecto del alcalde.

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¿Por qué el alcalde de Buenavista se volvió viral?

El objetivo de los videos publicados por el alcalde era promocionar a Buenavista, Quindío, después del impacto que tuvo el terremoto en diferentes zonas del país.

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La intención de Aristizábal era incentivar las visitas al municipio y contribuir a la reactivación de la economía local. Sin embargo, la respuesta de los usuarios tomó un rumbo inesperado.

En los comentarios de sus publicaciones comenzaron a aparecer mensajes relacionados con su apariencia. Algunas mujeres aseguraron que tenían una nueva razón para viajar al Quindío y utilizaron expresiones relacionadas con el nombre del municipio.

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La particular coincidencia entre “Buenavista” y la apariencia del alcalde se convirtió rápidamente en uno de los temas más repetidos en las publicaciones.

¿Quién es Jhon Aristizábal Rendón?

Detrás del fenómeno viral está Jhon Aristizábal Rendón, abogado y especialista en Derecho Administrativo, quien actualmente ocupa el cargo de alcalde de Buenavista.

Aristizábal llegó a la Alcaldía después de participar en las elecciones de 2023, en las que obtuvo 1.007 votos. Antes de convertirse en mandatario municipal, ya había tenido experiencia en la política local como concejal de Buenavista.

Su aparición en los videos relacionados con la recuperación del municipio hizo que muchas personas que no conocían su nombre comenzaran a buscar información sobre él.

La atención se concentró especialmente en su rostro y en la barba que luce, un detalle que varias internautas destacaron en las publicaciones que circulan sobre el mandatario.

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Pero el alcalde no estaba buscando protagonismo por su apariencia. Su mensaje original estaba relacionado con la necesidad de que Buenavista vuelva a recibir visitantes después de las afectaciones generadas por el terremoto.

Las reacciones que dejó el alcalde entre las internautas

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. En las publicaciones oficiales y en los diferentes contenidos que han aparecido sobre Aristizábal, algunas mujeres comenzaron a bromear con que ahora sí tenían motivos para viajar hasta el municipio.

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La frase “Buena vista” apareció como uno de los juegos de palabras favoritos de las internautas, haciendo referencia tanto al nombre del territorio como al aspecto del alcalde.

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Otros comentarios apuntaron directamente al mandatario y destacaron su atractivo, mientras algunas personas aseguraron, en tono de broma, que estarían dispuestas a conocer Buenavista después de verlo en los videos.

Mientras tanto, el propósito inicial de sus publicaciones continúa siendo el mismo: invitar a los colombianos a visitar Buenavista y apoyar la recuperación de su economía tras el terremoto.