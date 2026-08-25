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La Kalle  / Noticias  / Deportes  / ¿América no jugará? Dimayor toma drástica decisión y sanción para el equipo tras disturbios

¿América no jugará? Dimayor toma drástica decisión y sanción para el equipo tras disturbios

Luego de los hechos registrados durante el partido entre América y Santa Fe, las entidades encargadas tomaron una contundente decisión contra el cuadro escarlata. Estos son los detalles.

Sanción de la Dimayor a América de Cali tras altercados de la hinchada en el partido frente a Independiente Santa Fe
Tras los desórdenes registrados en el compromiso ante Santa Fe, la Dimayor tomó drásticas medidas y sanciones disciplinarias contra América de Cali
Foto collage realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @americadecali y @WestSideKing310
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

América de Cali no podrá disputar sus próximos partidos como local en Bogotá. La Alcaldía de Bogotá, mediante la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, ordenó cancelar el permiso que permitía al equipo utilizar El Campín en cuatro compromisos.

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La decisión se conoció el lunes 24 de agosto, después de los graves altercados registrados durante el partido entre América y Santa Fe. El alcalde Carlos Fernando Galán explicó: “La policía controló la situación dentro del estadio”, pero también señaló: “tuvimos invasión de campo, agresión entre hinchas, hubo destrucción”.

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El enfrentamiento provocó una pausa en el encuentro y llevó los problemas desde las tribunas hasta la cancha. Según la información suministrada, seguidores del América intentaron tomar una bandera de Santa Fe, situación que derivó en agresiones con palos y otros elementos contundentes en la tribuna oriental.

La medida dejó sin efecto la autorización que el cuadro escarlata tenía para disputar cuatro encuentros en la capital. La Dimayor acogió la determinación de la Comisión de Fútbol de Bogotá y debió definir rápidamente una nueva sede para el compromiso de la séptima fecha.

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¿Dónde jugará América contra Junior?

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El partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla se disputará este miércoles 26 de agosto, a las 6:20 de la tarde, en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. El escenario también recibirá ese día el duelo femenino entre América y Deportivo Cali.

Para el encuentro frente al conjunto barranquillero, el alcalde de Palmira determinó que no ingresará la afición visitante. Así, el equipo vallecaucano tendrá que afrontar su compromiso fuera de Cali y con una restricción adicional para los seguidores del Junior.

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El cambio de sede ocurre en medio de la contingencia generada por el terremoto de 7,4 grados registrado el pasado 10 de agosto. América había contemplado Bogotá como alternativa porque el Pascual Guerrero todavía no cuenta con autorización para su uso comercial, pese a que no presentó daños estructurales de gravedad.

Estos son los partidos que América deberá cambiar de sede:

  • América vs. Junior: miércoles 26 de agosto, fecha 7 de Liga BetPlay.
  • América vs. Alianza FC: jueves 3 de septiembre, fecha 9 de Liga BetPlay.
  • América vs. Deportivo Pereira: miércoles 9 de septiembre, octavos de final de Copa BetPlay.
  • América vs. Deportivo Pasto: lunes 14 de septiembre, fecha 11 de Liga BetPlay.
La Dimayor confirmó el cambio de sede al estadio Francisco Rivera para los próximos compromisos de América de Cali en la liga masculina y femenina
Anuncio de la Dimayor sobre la sanción y cambio de sede a Estadio Francisco Rivera para América de Cali femenino y masculino
Foto: https://www.americadecali.com/

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¿Qué pasó durante el partido entre América de Cali y Santa Fe en El Campín?

Los incidentes se presentaron durante el compromiso entre América y Santa Fe, cuando transcurría el minuto 33. Los enfrentamientos entre aficionados obligaron a detener temporalmente el juego para proteger a los futbolistas, mientras los disturbios también provocaron daños dentro del estadio.

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Santa Fe también recibirá sanciones por el comportamiento de sus seguidores, especialmente por la invasión de la cancha desde la tribuna sur. El Distrito indicó que actuará frente a estos hechos sin importar las decisiones que posteriormente adopte la Dimayor.

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