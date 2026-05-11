Vidente revela detalles de lo que padeció Yuliana Samboní; se contactó con su alma

El caso de la pequeña Yuliana Samboní, víctima de Rafael Uribe Noguera, sigue siendo uno de los casos más tristes debido a los detalles que rodearon el caso. Recientemente, en los micrófonos de Cada Loco con su Tema, la reconocida médium Ayda Valencia compartió cómo fue su contacto con Yuliana Samboní.

Inicialmente, Ayda recordó el momento exacto en que fue contactada por las autoridades para colaborar en la búsqueda. Según la experta, un encargado del Gaula la llamó solicitando su ayuda profesional, utilizando su metodología habitual de trabajo, solo necesito el nombre de la menor para comenzar.

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Tras recibir el nombre de Yuliana Samboní, Ayda pidió un breve tiempo para "mirar" la energía de la menor. Sin embargo, explicó que después de una hora, reveló que fue una experiencia traumática debido a que fue una situación demasiado complicada de poder asimilar.



Al recibir la llamada de vuelta del oficial, Valencia no tuvo más remedio que narrar la crudeza de sus visiones. "Esto es demasiado doloroso... yo le empiezo a describir todo lo que veo yo le decía es como si le pusieran cigarrillos es como si la quemaran", relató la médium en la entrevista.



¿Qué más comentó Ayda Valencia sobre Yuliana Samboní?

De igual forma, también mientras hablaba con el oficial comentó que su visión fue tal que el oficial quedó sorprendido por lo que mencionó en especial por el sufrimiento que pasó la menor. Sin embargo, este le insistió que revisara de nuevo, con la esperanza de un desenlace diferente con respecto a la menor.

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Lastimosamente, Ayda recordó que la conexión energética con la menor fue tan fuerte desde el primer instante y explicó que "No la van a encontrar viva. Y hay mucha tortura", sentenció en aquel momento, pese a que deseaba que no fuera verdad esta realidad.

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De igual forma, recordó que este no es el único caso de alto impacto en el que Valencia ha intervenido. Durante la charla, mencionó su apoyo constante a la fuerza pública en situaciones críticas, como el caso de los niños perdidos en el Amazonas, donde mantuvo contacto directo con el actual Ministro de Defensa para dar indicaciones.

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También recordó todo el trabajo que tuvo en el caso de Luis Andrés Colmenares también fue fundamental, donde insistió a la familia en la necesidad de la exhumación tras percibir que no se trató de un accidente, sino de un homicidio, además al momento que les mostró las heridas que tuvo el joven.

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