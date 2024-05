Escándalo en caso Yuliana Samboní: Edward Porras revela oscuro plan para ocultar el caso

Uno de los casos que más consternación e indignación ha causado en Colombia tiene que ver con el rapto y fallecimiento de la niña Yuliana Samboní, de 7 años, ocurrido en la mañana del 4 de diciembre de 2016 y a manos de Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años que asegura que actuó bajo efectos de la droga y el alcohol.

La historia de la pequeña Yuliana se dio a conocer en todo el país gracias a los medios de comunicación y la presión mediática que permitió que al señalado de cometer los hechos se le capturara en cuestión de horas y recibiera una condena de 58 años; sin embargo, tiene la posibilidad de ir descontando su pena con trabajo y estudio.

Y aunque son varios los pormenores conocidos sobre el horror que vivió la niña durante las horas de su rapto, hasta que perdió la vida en el apartamento del acusado, ahora salieron a la luz otros detalles que generan inquietud y hasta indignación sobre la forma en que presuntamente se pensaba manejar el caso.

La llamada que dio pistas de Yuliana Samboní

Pues uno de los primeros en dar a conocer a la opinión pública el caso fue el periodista de Noticias Caracol, Edward Porras, más conocido como el Ojo de la noche, quien en una entrevista en exclusiva con el programa El Klub, de La Kalle, reveló detalles inéditos de lo que descubrió sobre el caso Yuliana Samboní.

Porras fue el primer medio de comunicación en llegar al edificio donde encontraron el cuerpo sin vida de la niña y, en diálogo con La Kalle, narró la travesía que enfrentaron en la madrugada del 5 diciembre de 2016 para encontrar el edificio Equus 66, donde Rafael Uribe Noguera había cometido todas sus atrocidades contra la menor de edad.

"Eso fue una tarea de investigación y caminata de todo un equipo espectacular buscando dónde fue lo de Yuliana Samboní... Pues cuando nos llamaron a contarnos nos dieron muy pocas pistas de lo que estaba pasando y no teníamos ni dirección ni nombre del conjunto", dijo Edward Porras al recordar aquella dolorosa madrugada.

Agregó que recibieron una llamada que les dijo: "¿Ustedes recuerdan el caso de la niña desaparecida? A esa niña la abusaron y la encontraron sin vida en un apartamento en Chapinero, pero no se en que apartamento".

Inmediatamente el equipo del Ojo de la Noche inició su travesía por la localidad buscando pistas que los llevaran al edificio de los hechos; finalmente dieron con el Equus 66.

Caso Yuliana Samboní lo querían tapar

En medio de su relato con el programa El Klub, Edward Porras expresó su indignación sobre este caso; pero más allá de indignarse por lo que hizo Uribe Noguera, aseguró sentirse ofendido "por lo que iban a hacer con la familia Samboní, porque me enteré de cosas, como que a la familia se la querían llevar, y eso es feo porque querían tapar esta situación que es con un niño".

Inmediatamente agregó que "si a esa familia de la llevaban para el Cauca ya después la noticia iba a salir pero no generaría el mismo impacto".

En una delicada declaración en exclusiva con La Kalle el Ojo de la noche dijo que hoy en día "no tengo cómo probarlo, pero en el hospital me enteré que a la familia de la niña se la querían llevar. Sé que una entidad le iba a poner un avión para llevarse a los Samboní para el Cauca... No sé si había dinero de por medio y qué otro tipo de intereses pero ese era el plan".

El periodista aseguró que por eso se apresuró a dar a conocer el caso de Yuliana Samboní en Blu Radio y posteriormente en Caracol Tv. "Si no llegamos ahí y denunciamos, créame que la historia la hubieran tapado, de los interesas tan bravos que tenía ese caso".

Al preguntarle más detalles del presunto plan de ocultar el caso que envolvía a una poderosa familia de Bogotá, Eward Porras reveló que a la familia Samboni querían llevársela con el "pretexto de que 'ay pobrecitos, les vamos a ayudar con el traslado del cuerpo para ser sepultado en el Cauca', de donde era oriunda".

Por último el Ojo de la noche expresó que no le da miedo denunciar lo que conoció del caso desde que "yo esté convencido y que la fuente sea clara; porque lo delicado es después retractarse o una demanda, pero yo estaba seguro de lo que estaba diciendo".

