Tras varios días de la muerte del médico Juan Guillermo Aristizábal en la Clínica Medellín salió a la luz un extenso escrito que evidenció la crudeza con que el paciente Jhon Ferney González decidió acabar con la vida del profesional de la salud.

Se trata de un libro titulado 'Memorias de un loco sensible', escrito a manera de diario por el propio Jhon Cano González, y en el que narra paso a paso historia de vida, sus problemas de salud y su fría decisión de acabar con la vida del urólogo.

El escrito cuenta con 362 página y contiene, además de su testimonio, historia clínica, evidencias médicas y crudas imágenes que evidencian sus problemas físicos que, según su testimonio, empeoraron tras una circuncisión realizada por el urólogo el 21 de octubre de 2021, fecha que Cano González marcó como el “inicio de su tragedia”.

El diario de Jhon Ferney Cano

Uno de los capítulos que más llama la atención es el que habla puntualmente del médico Juan Guillermo Aristizábal, a quien señala directamente de ser el responsable de su tragedia asegurando que al presentar una anomalía el médico Aristizábal le dijo que era necesario hacer la circuncisión para solucionarlo.

“Para agosto de 2020 conocería a quien considero mi mayor enemigo, un infame del cual me arrepiento amargamente haber conocido, un tipo que traería desgracia a mi vida y llamado Juan Guillermo Aristizábal Vásquez. ¿Cómo pude haber caído en sus asquerosas garras?, maldito, mentiroso y traidor. ¿Cómo pude haber confiado en semejante basura?”, dice una parte de su relato, exactamente en la página 204.

cuenta que acudió al especialista, tras acudir a varios por un dolor en la punta de su miembro y falta de deseo sexual; el diagnóstico de Aristizábal fue un hongo, varicocele y una hernia, ante lo que le habría dicho que la solución era la circuncisión.

Pero el procedimiento fue calificado por Jhon Ferney como “mutilación” ya que según dice en su libro, dicho procedimiento no era necesario en medio de la condición que tenía y por la que recurrió al urólogo.

“Ese diagnóstico estaba equivocado ... Mi intuición me dijo al instante que aquello no me aliviaría. El maldito dolor, que llevaba prácticamente 5 años conmigo, seguía justo ahí. ¿Me pregunté por qué hubo que hacer tanto daño?, ¿por qué hubo que hacer semejante atrocidad?, ¿por qué me quitaron el frenillo y no me avisaron?, ¿por qué fijaron el tejido restante tan arriba, inmediatamente después de la cabeza del pene, si yo lo hubiera preferido un poco más retirado de la cabeza del pene?, ¿por qué no se me consultó absolutamente nada referente a este procedimiento de lo que iban a quitar o más o menos cómo debería quedar?”, expresa el paciente detallando que su miembro quedó desfigurado, con una cicatriz y además expulsión de materia.

Planeó la muerte del médico Juan Aristizábal por venganza

Es por eso que en ese mismo libro comienza a narrar paso a paso su padecimiento por el problema que lo invadía y que, asegura, aumentó tras el procedimiento que le realizó Aristizábal; padecimiento que lo llevó a aumentar un odio y necesidad de venganza al punto de decidir atentar contra la vida del médico.

“Ese infame se ha topado con la persona equivocada, lo odio como nunca había odiado a alguien. Es un sentimiento indescriptible, de solo pensar en esa escoria imagino en mi mente fulminarlo en reiteradas ocasiones hasta perforar todos sus asquerosos órganos, especialmente su putrefacto corazón”, expresa Jhon dando a conocer el sentimiento negativo que desató hacia el médico.

En su escrito Jhon Ferney asegura que no fue una decisión fácil, al tiempo que manifiesta varias sensaciones negativas hacia el urólogo y, finalmente, expresa que acabar con la vida del profesional es la única forma que encuentra para lograr paz y sentir que su dolor puede ser resarcido.

"Fui engañado, ahora espero que mi venganza sea dulce. Mi objetivo ahora es darle muerte a ese infame urólogo. El me engañó, ahora deberá pagar. Es un vil tramposo aprovechado. Alguien tiene que frenarlo y estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario, incluso si tengo que pagar con mi vida”, sentencia Ferney Cano para finalmente salir a ejecutar su plan en el que terminó acabando con la vida de Juan Guillermo Aristizábal y la de él mismo.

