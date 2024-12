Papás de Yuliana Samboní recibieron 30 gallinas como 'indemnización' por lo ocurrido

El mes de diciembre, deseado y disfrutado por miles de personas en el mundo, resulta una fecha tormentosa para la familia Samboní que aún carga el dolor por la pérdida de la pequeña Yuliana Samboní, quien falleció a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera en la mañana del 4 de diciembre de 2016, tras haber sido raptada en el barrio donde vivía al sur de Bogotá.

Y aunque han pasado ya 8 años de aquel triste suceso, aún son varias las heridas en la familia de la niña que tuvo que salir de la ciudad y comenzar una nueva vida en ausencia de su pequeña de 7 años que fue raptada por el hombre de 38 años y que paga una pena en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar.

Don Juvencio Samboní, papá de la pequeñita, vive enfrentado a la triste realidad de no volver a ver a Yuliana mientras tiene que sacar fuerzas para sacar a su familia adelante junto a su esposa Nelly Muñoz.

Y es que no es solo la dificultad económica para mantener un hogar con dos hijos, también persiste el fantasma de lo ocurrido a manos del desadaptado que secuestró y apagó la vida de la niña que, inocente de quien la acechaba, salió a jugar frente a su casa y nunca más regresó.

“La vida ya no es igual. Quedamos marcados. Uno queda con el temor de que con los niños nos vuelva a pasar lo mismo. Siempre lo pienso cuando me voy a trabajar”, dijo don Juvencio en diálogo con Red+ donde confesó que su vida no ha logrado estabilizarse desde aquel suceso y que además aún están en espera de reparación.

Pues mientras espera que el estado o el agresor paguen algún tipo de reparación económica, le toca ganarse la vida con trabajo en el campo, el cual realiza en medio del temor de dejar a sus hijos en casa para poder salir a buscar el sustento diario.

Papás de Yuliana Samboní fueron "indemnizados" con 30 gallinas

Después de que Rafael Uribe Noguera fuera condenado por acabar con Yuliana Samboní, don Juvencio y su familia partieron al corregimiento de Milagros, en Bolívar, Cauca done se alejó de la familia del agresor de su hija.

Sin embargo, la distancia no ha sido suficiente para no enterarse que el confeso agresor ha recibido algunas rebajas de pena ya que ha realizado algunos trabajos como arquitecto.

Lo que termina indignante para las personas que han seguido este caso es que mientras Rafael Uribe Noguera desempeña su oficio y reduce pena, la familia de la víctima continúa en espera de recibir una indemnización que, aunque no les quitará el dolor por la ausencia de su hija, les ayudaría a mejorar su calidad de vida.

Inicialmente se difundió un rumor que decía que a los Samboní Muñoz les darían una suma de 1.600 millones de pesos por parte de la familia Uribe Noguera o del Estado; sin embargo, todo quedó en rumor ya que hasta el momento nadie les ha dado dinero, mucho menos en una suma tan alta.

Por el contrario, hace unos años recibieron 30 gallinas por parte del Ministerio de Agricultura y con las que la familia intentó sobrevivir un tiempo, pero al conocerse que esto es lo único que han recibido, se desató una oleada de indignación por parte de usuarios en redes sociales que dejan comentarios como: "Pagaron la vida de una niña con 30 gallinas".

Sobre este tema se pronunció el papá de Yuliana expresando que: "Lo único con lo que nos colaboraron fue con 30 gallinas entregadas por el Ministerio de Agricultura y un proyecto de vivienda que tardó, pero que tenemos aquí en Milagros, Cauca”.