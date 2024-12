Harold Echeverry revela por fin cuál fue la pelea que desencadenó muerte de Michel Dayana

El fallecimiento de la niña Michel Dayana, de 15 años, ocurrido el 7 de diciembre de 2023 en el barrio San Judas, de Cali, genera gran consternación en el país por la frialdad con que actuó Harold Echeverry, confeso agresor de la menor y quien actualmente paga una condena de 47 años en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar.

El hombre señalado ha dado dos sorpresivas entrevistas en las que, además de confesar haber acabado con la vida de la joven dentro del taller de latonería en el que trabajaba, también ha revelado otros detalles desconocidos sobre los hechos que empañaron la noche de velitas en Cali.

Pues pese a que ya está condenado por la desaparición y muerte de Michel Dayana González, Harold decidió ofrecer una reciente entrevista para el Video - podcast Conducta Delictiva en la que relató detalladamente lo ocurrido en el interior del taller donde el 8 de diciembre fue encontrada, debajo de unas escaleras, la niña cuyo cuerpo estaba en partes divididas en bolsas de basura y canecas de pintura.

¿Cuál fue la pelea entre Harold Echeverry y Michel Dayana?

Aunque la reconstrucción de estos hechos ya han sido públicos detallando que el 7 de diciembre Harold Echeverry vio a Michel Dayana pasar frente al taller donde trabajaba y la llamó con alguna excusa, haciendo que la niña ingresara al local donde luego de pocos minutos se desató un enfrentamiento entre ambos.

En medio del forcejeo Michel Dayana recibió un golpe contundente en la cabeza y que le produjo la muerte inmediata a causa de una fractura del cráneo. Luego de esto el hombre habría decidido deshacerse del cuerpo pese a que en ese momento la tranquilidad del barrio ya estaba alterada por la desaparición de la joven, que solo había salido a la tienda.

Michel Dayana

Pero más allá de conocer lo que hizo Harold Echeverry con Michel Dayana después de quitarle la vida y cómo habría ocultado los hechos para escapar, hay un gran interrogante que ronda entre la familia de la niña y las personas que se vieron afectadas por este caso.

Pues aunque se ha dicho que hubo una pelea entre ambos, nunca se ha determinado qué desencadenó dicha confrontación y por qué Harold terminó quitándole la vida a la vecina con la que aparentemente tenía una buena relación de cordialidad.

"Una pregunta mal hecha"

Sin embargo, en la reciente entrevista con Conducta Delictiva el hombre, desde la cárcel la Tramacúa, reveló que todo se dio "por una pregunta mal hecha" en la que asegura que la joven se molestó cuando él le interrogó sobre un tema personal.

Según la declaración del confeso agresor: "Michel pasaba para arriba y para abajo con una mujer.. cogidas de la mano", lo que habría despertado sospechas de que sostendría una supuesta relación con esa persona.

El hombre relató que aunque llevaba varios días con la supuesta duda sobre la orientación sexual de Michel Dayana, el 7 de diciembre decidió consultarle a ella sobre el tema, aprovechando que la vio pasar por su taller.

"Ella pasó y me saludó y yo le dije que tenía que preguntarle algo", narró Harold asegurando que eso causó inquietud en la joven quien luego de ir a la tienda regresó al taller de latonería donde trabajaba el hombre para que le hiciera la pregunta.

"Le dije: 'Discúlpeme la pregunta, ¿usted es lesbiana?", asegura Harold que le dijo a la menor de edad quien supuestamente reaccionó de forma airada diciéndole: "¿Usted por qué me pregunta eso?".

La versión del condenado indica que supuestamente la niña, sin mediar más palabras, decidió agarrar un destornillador y agredir a Harold en la boca, la lengua y la espalda, obligando a que él se defendiera tomando un martillo y dándole un golpe en la cabeza.

Y aunque su versión sobre el por qué acabó con la vida de Michel Dayana no ha sido confirmada oficialmente y, al parecer, carece de argumentos para no haber sido tenida en cuenta en el proceso judicial, Harold Echeverry insiste en que no tenía la intención de hacerle daño a la joven y que la pelea se desencadenó, según él, por hacerle una pregunta que a ella le molestó.