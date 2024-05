El arquitecto Rafael Uribe Noguera fue ampliamente conocido en el país en el año 2016, pero no precisamente por su trabajo o conocimiento en su profesión, sino por un lamentable acto en el que apagó la vida de la niña Yuliana Samboní, de 7 años.

Esta historia conmocionó a toda Colombia por la frialdad con que el señalado cometió los actos en Bogotá, escudándose en haber actuado bajo efectos de la droga y el alcohol; sin embargo, dicho argumento continúan en duda debido a que, según investigaciones, el arquitecto ya había sido visto en otras oportunidades merodeando en su camioneta por el barrio Bosque Calderón, donde vivía y fue raptada la pequeña.

Y en ese entonces, tras desatarse el rumor de que una niña había sido raptada y posteriormente encontrada muerta en el apartamento de un hombre adinerado, varios periodistas comenzaron el rastreo de la historia para corroborar los hechos y darlos a conocer a la opinión pública.

Detalles inéditos de caso Yuliana Samboní

Uno de los primeros en confirmar la información y llegar al sitio de los hechos fue el periodista Edward Porras, más conocido como el Ojo de la noche de Noticias Caracol, quien casi ocho años después sacó a la luz detalles inéditos de aquel cubrimientoque terminó por captar la atención y despertar la indignación de toda Colombia.

Yuliana Samboní, víctima de Rafael Uribe Noguera / FOTO: Archivo redes sociales

Fue en el programa El Klub, de La Kalle, que el reportero recordó esta dolorosa noticia y reveló detalles hasta ahora desconocidos, como una delicada acusación en la que asegura queel caso lo querían ocultar ante el paísy que, antes de que Rafael Uribe Noguera fuera capturado pretendían sacar de Bogotá a la familia en un avión.

Y en medio de su relato recordando cómo supo del caso, Edwad Porras reveló cómo logró dar con la ubicación del edificio donde fue encontrada Yuliana Samboní y cómo logró ser el primero en conocer los hechos y darlos a conocer ante todo el país.

Un policía dormido reveló la ubicación del cuerpo de Yuliana Samboní

Según su narración en La Kalle, en plena madrugada recibió unallamada de un informante a quien le dice el Angel de la guarda y quien le expresó: '¿Ustedes recuerdan el caso de la niña desaparecida? A esa niña la abusaron, la mataron y ya la encontraron en un apartamento en Chapinero, pero no sé en qué apartamento".

Inmediatamente arrancaron para la localidad mencionada a buscar el edificio donde se daría la noticia y comenzaron a preguntar de conjunto en conjunto; pero los minutos pasaban y el equipo del Ojo de la noche no lograba dar con la ubicación.

Fue entonces cuando el 'olfato periodístico' de Edward Porras lo llevó a no perder más tiempo e irse a confirmar los datos con una fuente directa; por eso le dio la orden a su equipo de trasladarse a un CAI cercano para hablar con un policía y lograr tener la ubicación exacta de los hechos.

"Llegué a un CAI y comencé a golpear esa puerta. Había un policía dormido", describió Porras al recordar que en medio de su afán despertó al uniformado que estaba de turno.

Narró que "el policía se despertó y salió y yo le dije: 'Uy hermano, tenaz lo de la niña, berraco'; y él me respondió: 'Que si qué, eso nos ha tenido desvelados'".

En ese instante el Ojo de la noche le hizo una charla como si supiera todos los detalles y con la que logró persuadir al policía para que no dudara en revelarle la dirección del edificio de la que en realidad el periodista no tenía la menor idea.

"Le dije que no lograba dar con la dirección y me dijo: 'Es aquí en la 66, abajo, ahí en el edificio'", recordó Porras entre risas narrando cómo con un pequeño engaño le sacó la información al policía quien, convencido de que el Ojo de la noche ya tenía información, le continuó dando datos: "Me dijo que ahí aún estaba la Fiscalía y la Sijín, y de una nos fuimos corriendo para allá".

Ojo de la noche descubrió un plan para ocultar el caso

En medio de su relato en el programa El Klub, de La Kalle, Edward Porras pasó de la risa a la indignación al recordar que mientras cubría el caso descubrió que pretendían minimizar los hechos con un plan en el que iban a sacar de Bogotá a la familia Samboní y trasladar rápidamente el cuerpo de la niña para enterrarlo en el Cauca.

