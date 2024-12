Niña que salió con Juan Felipe Rincón acusa a familia de la otra menor: "Me suplicaron"

Una joven de 15 años hace parte fundamental de la investigación que se adelanta sobre la muerte del joven Juan Felipe Rincón, de 15 años, quien recibió un disparo en medio de una riña contra una familia que lo señala de involucrarse con menores.

Pues precisamente esta joven sería la misma que aparece en vídeos junto al hijo del general William Rincón, el día anterior a los hechos que desencadenaron el fallecimiento del joven, quien fue confrontado por varios integrantes de una familia luego de que con engaños llegara hasta una vivienda en el sur de Bogotá.

Se dice que la menor de edad fue, presuntamente, instrumentalizada, para atraer a Juan Felipe y llevarlo hasta la vivienda de la niña de 8 años con quien presuntamente habría estado hablando en días anteriores y enviándole contenido inapropiado.

Niña de 15 años que salió con Juan Felipe Rincón dio su versión

Por hacer parte de la investigación, y al haber establecido contacto directo con el joven fallecido, la Fiscalía solicitó en entrevista a la menor de edad para conocer su versión sobre lo ocurrido con el joven señalado.

Dichas declaraciones fueron filtradas y compartidas en redes sociales a través de un video en el que se escucha a la menor de edad decir que luego de entablar conversaciones pro redes sociales con Juan Felipe Rincón, cuadraron una cita para verse en persona.

Ella le habría contado esto a la familiar de la niña de 10 años quien le habría propuesto unirse en un plan para tenderle una trampa: "Me dijo: '¿Usted se va a ver con él?', y yo le dije: 'Sí, voy al norte a encontrarme con él".

Agrega que inmediatamente la mujer le expresa: "¿Cómo es para que lo traiga y lo encaramos todos'". Ante lo que la joven habría sentido temor y se habría negado, según asegura en la entrevista.

"De una vez le dije: 'Yo no lo voy a traer; yo no lo traigo hasta acá", relata la joven quien al tiempo dice: "Me responsabilizo de lo hice, yo lo llevé hasta el punto", dando a entender que finalmente accedió al plan de hacer que el joven llegara hasta el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, donde era esperado por la familia de otra menor de edad.